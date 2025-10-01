Messi sacude la MLS: Romperá el mercado de Inter Miami con negocio que dejará millones de dólares en ganancia

La relación entre Lionel Messi y el Inter Miami continúa consolidándose más allá del terreno deportivo y adquiere cada vez mayor relevancia en el ámbito comercial. Según informó la revista Forbes, el club de Florida será el primero en el mundo en incorporar de manera oficial la marca personal del capitán de la selección argentina en los uniformes de su academia. Este hecho refleja el impacto que ha tenido el delantero desde su llegada a la Major League Soccer (MLS) y la influencia que su figura ejerce en la expansión del proyecto institucional del equipo.
A partir de la próxima temporada, las divisiones formativas de Inter Miami vestirán camisetas con los colores representativos del club donde se incluirán, en el costado superior derecho, el logotipo característico de Lionel Messi: la inicial “M” acompañada por las tres franjas de Adidas, la compañía que mantiene acuerdos de patrocinio tanto con el futbolista como con la franquicia. La alianza busca reforzar la identidad de ambas partes y, al mismo tiempo, potenciar la proyección de la marca Messi en el mercado estadounidense.
El anuncio fue confirmado por Xavier Asensi, presidente de operaciones de negocio del Inter Miami, quien destacó la relevancia de la iniciativa. En declaraciones a la agencia EFE, el directivo señaló que la propuesta surgió como una oportunidad que no podía dejarse pasar. “Cuando vimos la posibilidad de tener la marca Messi en la camiseta de la academia, no dudamos ni un segundo en trabajar para que se hiciera realidad”, expresó.
Asensi subrayó, además, que el acuerdo no solo tiene un componente comercial, sino que también representa un reconocimiento al valor del fútbol formativo. De acuerdo con el dirigente, la presencia de la marca del argentino en las categorías juveniles es una manera de transmitir a las nuevas generaciones los valores asociados al estilo y la influencia del jugador, que ha marcado la historia del deporte en las últimas dos décadas.
Esta estrategia refleja cómo el club no limita su proyección al rendimiento deportivo del primer equipo, sino que aprovecha la imagen de su máxima figura para fortalecer la identidad institucional. La incorporación del logotipo de Messi en los uniformes de la academia es un ejemplo de cómo la marca personal de un futbolista puede integrarse en la construcción de un proyecto a largo plazo, combinando desarrollo deportivo con posicionamiento global.
Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Messi ha generado un efecto inmediato en la visibilidad del club. La franquicia no solo atrajo a una audiencia internacional, sino que también incrementó su valor en el mercado de la MLS y se consolidó como una de las organizaciones deportivas con mayor proyección en Estados Unidos. La decisión de incluir la marca del argentino en la indumentaria de formación confirma la intención de capitalizar ese impulso y de transformar al club en un referente dentro y fuera del país.