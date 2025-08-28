Messi dio pistas de uno de sus últimos partidos con Argentina: Sería pronto, ¿se dispara precio de la boletería?

Lionel Messi anunció que el partido contra Venezuela el próximo 4 de septiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas, será su último encuentro oficial con la Albiceleste en suelo argentino. La revelación, que llegó después de una victoria con el Inter Miami, confirma un secreto a voces que la afición argentina vivía con una mezcla de ansiedad y emotividad: «Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias», reconoció el capitán de la Selección, visiblemente emocionado.
Messi se mostró consciente de la trascendencia del momento, mencionando que su familia lo acompañará para vivir esa noche histórica. «Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan lo vamos a vivir de esa manera», expresó.
Este adiós oficial en el Estadio Monumental se produce en un momento de plenitud futbolística para el astro, quien ha demostrado un rendimiento superlativo con el Inter Miami. Sus 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos lo ratifican como un jugador de élite, y ahora, el público local tendrá la última oportunidad de verlo en un partido de eliminatorias.
La confirmación de que este será un adiós oficial catapultó la demanda por las boletas, convirtiendo lo que podría haber sido un partido más en un evento de interés para todos los amantes del fútbol.
Y es que este partido trascenderá como un momento especial para la fanaticada argentina: se trata de la despedida del ídolo, del campeón del mundo. Por esa razón, la posibilidad de presenciar la historia de cerca es un factor determinante para los hinchas, quienes están dispuestos a pagar precios elevados. Además, el fervor y la pasión que despierta Messi han creado un episodio perfecto para la AFA, que buscará capitalizar al máximo este momento.
¿Cuáles son los precios de la boletería?
El impacto de esta despedida se refleja directamente en los precios de las boletas. La AFA, consciente de la demanda histórica, estableció valores que oscilan entre los US$66 para la popular y un máximo de US$355 para la platea San Martín y Belgrano media.
Otros precios confirmados son: US$21 para la popular menor, US$116 para Sívori y Centenario Alta, US$236.69 para Sívori y Centenario Media, US$192.31 para San Martín y Belgrano Alta y US$332 para San Martín y Belgrano Baja.
Pero más allá del dinero recaudado por la taquilla, este partido tiene un efecto multiplicador en la economía local. El turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte en Buenos Aires se beneficiarán de la llegada de miles de aficionados. La venta de ‘merchandising’, camisetas y otros productos relacionados con Messi también se disparará.