Colombia aporta el 15 % de los activos que administra Patria; genera 19.000 empleos en sectores estratégicos

Colombia representa cerca del 15 % de los activos bajo administración de Patria, firma global de inversiones alternativas que gestiona más de US$62.000 millones.
De ese total, aproximadamente US$9.000 millones están invertidos en el país, donde la compañía mantiene operaciones en sectores como infraestructura, crédito, salud y bienes raíces.
Las cifras fueron presentadas durante Patria Day 2026, evento que se realizó entre Bogotá y Medellín, estos 10 y 11 de noviembre, con Valora Analitik es medio aliado. En estos días la firma expuso los resultados de sus inversiones y las perspectivas que identifica para la economía colombiana.
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James Loveday, CEO de Patria, destacó que durante 2026 los proyectos y las empresas acompañados por la firma han generado 19.000 empleos en Colombia en diversos sectores.
En infraestructura, las inversiones desarrolladas representan energía renovable para más de 700.000 hogares y una plataforma vial que conecta a cerca de cinco millones de personas.
En salud, la compañía reportó una red de 100 centros médicos y 25 sedes hospitalarias de mediana y alta complejidad, con una población de influencia superior a 21 millones de personas. En el segmento inmobiliario, señaló que ha desarrollado más de 15.500 unidades de vivienda y participa en proyectos hoteleros, de oficinas, comercio y logística.
Por su parte, la plataforma de crédito ha proporcionado soluciones de capital por más de US$1.000 millones para compañías colombianas. Loveday precisó que actualmente tiene cerca de US$1.200 millones invertidos en instrumentos de deuda de empresas del país.
“En el último año, Patria pasó de US$50.000 millones a más de US$62.000 millones en activos bajo gestión. Hoy US$9.000 millones de este capital están invertidos en Colombia, reflejando la relevancia estratégica del país dentro de nuestro crecimiento global”, señaló el ejecutivo.
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Las oportunidades de inversión que ve Patria en Colombia
Alfonso Duval, head de Clients & Capital Formation de Patria, explicó que el país mantiene oportunidades de inversión a pesar de los desafíos económicos que enfrenta, como el menor ritmo de crecimiento, las presiones inflacionarias, las dificultades de la industria exportadora ante el mayor proteccionismo internacional y el déficit fiscal.
“Más que hablar de una economía que se acelera, estamos hablando de una economía que se recompone mirándose adelante”, afirmó Duval.
Sostuvo además que la tesis de inversión de Patria se fundamenta en el potencial emprendedor del país, su capital humano y las necesidades de financiación en distintos sectores.
Entre las oportunidades identificadas mencionó el mercado interno, la infraestructura, el crédito para pequeñas y medianas empresas y la llegada de capital extranjero.
En infraestructura, señaló que el sector privado aportó el 56 % del financiamiento de la inversión durante los últimos cinco años. Consideró que las alianzas público-privadas pueden seguir desempeñando un papel en el desarrollo de carreteras, proyectos de energía y puertos.
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Otro frente es el financiamiento empresarial. Según Duval, las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas empresas colombianas crecen a una tasa anual compuesta del 30 %, una demanda que, en su opinión, no alcanza a ser cubierta completamente por la banca tradicional.
La firma también ve oportunidades en la inversión extranjera. Duval explicó que algunos inversionistas internacionales interesados en mercados emergentes buscan socios locales que tengan presencia en el país y operen con estándares globales.
La operación local de Patria tiene 26 años de trayectoria y actualmente cuenta con 22 clientes institucionales, 1.600 clientes privados y ocho distribuidores. Su plataforma abarca inversiones en crédito, capital privado, infraestructura y bienes raíces.
“Creemos en el potencial emprendedor de Colombia, en su capital humano y esa es la base y el fundamento de nuestra tesis de por qué seguir invirtiendo y creyendo en Colombia”, concluyó Duval.