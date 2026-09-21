“Esto no es un campeonato de barrio”: Jesurún ratifica a Barranquilla como sede de la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 se mantiene en Barranquilla. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), desmintió este lunes 21 de septiembre las versiones que comenzaron a circular sobre un posible traslado del partido a Brasil.
Los rumores aparecieron después de conocerse los cuatro semifinalistas del torneo y apuntaban a que la sede podría modificarse si Vasco da Gama y Atlético Mineiro, los dos representantes brasileños que siguen en competencia, alcanzan la final.
Jesurún descartó esa posibilidad en declaraciones a El Heraldo y ratificó que el encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez el próximo 21 de noviembre.
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La confirmación coincide, además, con la información publicada este mismo lunes por la Conmebol, que al oficializar el calendario de las semifinales volvió a señalar a Barranquilla como destino de los dos clubes que consigan la clasificación.
¿Por qué surgieron rumores sobre cambiar la final de la Sudamericana?
Brasil consiguió colocar a dos equipos entre los cuatro mejores del torneo. Vasco da Gama enfrentará a Boca Juniors, mientras Atlético Mineiro buscará el otro cupo contra Montevideo City Torque.
A partir de ese escenario comenzaron a circular versiones, principalmente en redes sociales, según las cuales una eventual final entre los dos clubes brasileños podría llevar a Conmebol a trasladar el partido a Brasil por razones comerciales y de asistencia.
Jesurún rechazó esa versión. “Esto no es un campeonato de barrio”, señaló y reiteró que Barranquilla continúa confirmada como sede.
¿Cómo avanzan las obras del Metropolitano de Barranquilla?
La remodelación del estadio Metropolitano entra en su tramo definitivo cuando faltan dos meses para recibir la final de la Copa Sudamericana.
Uno de los avances más recientes se conoció el 17 de septiembre, cuando Alejandro Char mostró las primeras pruebas de funcionamiento de la nueva fachada iluminada del escenario. El proyecto contempla más de 74.000 luces LED, instaladas entre los paneles que recubren la estructura exterior y controladas mediante un sistema computarizado que permitirá proyectar diferentes efectos visuales.
También avanza la modernización tecnológica dentro del estadio. A comienzos de septiembre ya había sido instalada una de las nuevas pantallas en el sector oriental y se preparaba el montaje de estructuras en las zonas norte y sur. Estas intervenciones hacen parte del proyecto de transformación del escenario de cara a su reapertura.
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Las obras incluyen la ampliación, remodelación y modernización general del Metropolitano, que tendrá como uno de sus primeros grandes eventos internacionales la definición de la Sudamericana.
La final está programada para el sábado 21 de noviembre de 2026. Será, además, la primera vez que Barranquilla reciba una final única de este torneo y la primera ocasión en que Colombia sea sede de una definición a partido único de la Libertadores o la Sudamericana desde que Conmebol implementó este formato en 2019.