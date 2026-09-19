Real Madrid y Atlético llegan al derbi tras gastar 348 millones de euros en fichajes, casi la mitad de lo invertido por toda LaLiga

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo en el Riyadh Air Metropolitano después de protagonizar dos de los mercados de fichajes más costosos del fútbol español.
Los dos clubes de la capital española invirtieron conjuntamente 348 millones de euros durante el mercado de verano de 2026. La cifra representa el 47,5 % de los 733 millones de euros gastados por los 20 equipos de LaLiga, según datos de Transfermarkt.
El Real Madrid lideró la inversión del campeonato con 225 millones de euros, mientras que el Atlético destinó 123 millones de euros a reforzar su plantilla. Entre ambos utilizaron prácticamente uno de cada dos euros invertidos en fichajes por toda la primera división española.
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El derbi se disputará este domingo 20 de septiembre a las 9:15 a. m. de Colombia, por la séptima jornada de LaLiga.
Real Madrid lideró el gasto en fichajes
El equipo blanco fue el club que más dinero destinó a incorporaciones durante el mercado. Entre sus movimientos estuvo la llegada de Yan Diomandé, uno de los fichajes destacados por la propia LaLiga al hacer el balance de la ventana de transferencias.
Solo el gasto del Real Madrid representa aproximadamente el 31 % de toda la inversión realizada en el campeonato español.
El Atlético también protagonizó una renovación importante de su plantilla y terminó como el tercer club con mayor gasto, únicamente superado por Real Madrid y Barcelona. Entre sus incorporaciones figura el surcoreano Kang-in Lee, también destacado por LaLiga entre los principales movimientos del mercado.
Tres clubes concentran más del 70 % del mercado
La brecha aumenta al sumar al Barcelona. El conjunto catalán invirtió 184 millones de euros, por lo que los tres grandes del fútbol español acumularon 532 millones de euros en fichajes.
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Eso significa que Real Madrid, Barcelona y Atlético concentraron más del 72 % de los 733 millones de euros gastados en toda LaLiga durante el mercado de verano.
El derbi del domingo enfrentará así a dos plantillas que, antes de disputar el primer duelo directo de la temporada, ya concentraron por sí solas casi la mitad de toda la inversión del campeonato español.