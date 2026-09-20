Win Sports pelea por retener el fútbol colombiano mientras Dimayor apunta a US$100 millones por los derechos de TV

La pelea por los derechos de televisión del fútbol colombiano entró en su fase más sensible. El contrato de Win Sports con la Dimayor termina el 31 de diciembre de 2026 y la entidad ya habría recibido varias propuestas para explotar sus derechos audiovisuales y digitales entre 2027 y 2030.
La discusión mueve una de las principales fuentes de ingresos de los clubes. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, aseguró a Forbes Colombia que actualmente el fútbol colombiano recibe cerca de US$60 millones al año por estos derechos y que la aspiración para el próximo ciclo es acercarse a US$100 millones anuales.
Existe otra referencia sobre el contrato vigente. Carlos Antonio Vélez aseguró en Win Sports que el canal paga US$55 millones anuales a la Dimayor. Andrea Guerrero, presidenta de Win, también ha defendido el aporte de la compañía: sostuvo que aproximadamente el 60 % de sus ingresos va al fútbol colombiano y que en cinco años se habían transferido más de $800.000 millones al FPC.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
El proceso comenzó formalmente el 30 de abril, cuando la Dimayor abrió una invitación privada dirigida tanto a compañías de televisión como a plataformas digitales. El 3 de agosto confirmó que había recibido una “pluralidad de ofertas”, con Crowe como firma auditora del proceso y Octagon como asesor técnico.
Win Sports busca conservar el negocio del fútbol colombiano
La identidad y el valor de las propuestas permanecen bajo acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, el periodista Alejandro Pino Calad reportó que Win Sports presentó una propuesta de US$73 millones anuales, con pago garantizado. Esa cifra no ha sido confirmada públicamente por Win ni por la Dimayor.
Pino Calad también había informado sobre una propuesta asociada a Paramount y Disney, con un componente importante de streaming. Una tercera alternativa es el proyecto Dimayor TV, impulsado por Mauricio Correa, expresidente de Win Sports, que propone una operación conjunta con la Dimayor y apunta a generar hasta US$100 millones al año a partir de suscripciones, publicidad y comercialización.
Las cifras, sin embargo, no son directamente comparables. Mientras los US$73 millones atribuidos a Win corresponden a una oferta reportada como garantizada, los US$100 millones de Dimayor TV serían una meta de ingresos sujeta al desempeño comercial del proyecto.
Zuluaga tampoco ha revelado públicamente cuánto ofrecen los interesados. La Dimayor ha insistido en la confidencialidad del proceso y será la Asamblea de clubes la encargada de escoger la alternativa que considere más conveniente.
Win conserva además una herramienta importante para mantenerse con el FPC. Zuluaga confirmó recientemente a La FM que el canal tiene derecho de preferencia, por lo que podrá igualar la mejor propuesta elegida. Según el dirigente, Win tendrá hasta el último día de noviembre para decidir si ejerce esa opción.
Andrea Guerrero ya había explicado en julio que no existía un acuerdo para continuar desde 2027 y que Win esperaría conocer las demás condiciones para evaluar si hacía uso de esa cláusula.
Los grandes clubes presionan para cambiar el reparto
La negociación tiene otro frente abierto. Conseguir un contrato mayor no resuelve automáticamente cuánto recibirá cada club.
Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Santa Fe, Independiente Medellín, Deportivo Cali y Once Caldas conformaron el denominado G8 y reclamaron revisar el sistema de distribución. Según su posición, el modelo actual no reconoce suficientemente variables como rendimiento deportivo, inversión o capacidad de convocatoria. También advirtieron que no cederían sus derechos de imagen e intangibles para un nuevo contrato sin discutir el reparto.
Joe Bonilla, abogado que representa al grupo, explicó que una de las fórmulas con mayor consenso plantea mantener 50 % de los recursos bajo una base igualitaria y distribuir el otro 50 % según criterios objetivos, entre ellos resultados deportivos y capacidad de generar valor para el campeonato.
La posición no es unánime entre los 36 afiliados. Otros clubes defienden un componente solidario mayor, especialmente por el impacto que tendría una reducción del ingreso fijo sobre instituciones con menor capacidad comercial.
Fuad Char, máximo accionista de Junior, ha sido uno de los dirigentes más críticos y aseguró que los derechos de TV en Colombia están entre los peor remunerados, al señalar que clubes grandes reciben alrededor de US$1 millón anual. Vélez respondió den su momento desde Win que el canal paga US$55 millones a la Dimayor y que la distribución entre equipos depende de la Asamblea de clubes, no del operador.
Recomendado: La millonaria cifra que pagaría Win Sports para seguir con los derechos de transmisión del fútbol colombiano
La tensión sumó un elemento nuevo este viernes. Según reveló el periodista Pipe Sierra durante una transmisión en Kick, la Dimayor habría contratado una auditoría externa para revisar los ingresos derivados del acuerdo con Win Sports. Sin embargo, hasta ahora ni la Dimayor ni Win han publicado un comunicado que confirme oficialmente la auditoría o eventuales resultados.
La Asamblea está prevista para el próximo lunes 21 de septiembre y tendrá como objetivo estudiar y decidir cuál considera la mejor propuesta recibida. Incluso si Win no resulta elegido inicialmente, su derecho de preferencia mantiene abierto el negocio hasta noviembre. Después quedará pendiente la otra pelea que definirá cuánto cambia realmente el fútbol colombiano desde 2027: cómo se repartirán entre los clubes los recursos del nuevo contrato.