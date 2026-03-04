Avianca sigue consolidando su presencia en el fútbol con importante patrocinio en Miami   

Avianca anunció su patrocinio oficial de Miami FC, en una apuesta que refuerza su presencia en Florida, uno de los mercados clave para la conectividad entre Estados Unidos y América Latina. La aerolínea tendrá visibilidad en la camiseta del club y dará nombre a la Zona Fútbol305©, que pasará a llamarse “Avianca Fútbol305© Zone”.
La movida se da en un contexto de crecimiento operativo. En 2025, Avianca transportó más de 4,9 millones de pasajeros hacia y desde Estados Unidos, un aumento superior al 6 % frente a 2024, y operó más de 34.200 vuelos en ese mercado. A nivel global, movilizó cerca de 37 millones de clientes y realizó más de 262.000 vuelos, según cifras corporativas.
En Estados Unidos, la compañía opera más de 400 vuelos semanales desde 14 ciudades. Solo desde Florida supera los 100 vuelos cada semana, consolidando su liderazgo en conectividad aérea entre ese estado y países como Colombia, Ecuador y destinos de Centroamérica. Esta red se articula con más de 155 rutas y más de 700 vuelos diarios en su operación total.
El acuerdo también coincide con un momento estratégico para el club, que avanza en la construcción de su nuevo estadio en el sur de Miami-Dade. Para Avianca, la alianza le permite ampliar su presencia de marca en una ciudad que funciona como puerta de entrada para el tráfico aéreo latino en Estados Unidos.
Avianca fortalece su operación en Florida y Estados Unidos
Florida concentra una de las mayores comunidades latinoamericanas del país. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, más del 26 % de la población del estado es de origen hispano. En el área metropolitana de Miami-Dade, esa proporción supera el 70 %. Este contexto explica por qué Miami es uno de los principales hubs naturales para las aerolíneas que conectan con América Latina.
Como comparación, los 4,9 millones de pasajeros movilizados por Avianca en 2025 entre Estados Unidos y otros destinos equivalen a más del doble de la población total del estado de Nuevo México. Esa escala refleja el peso del mercado estadounidense dentro de su estrategia internacional.
En carga, Avianca Cargo opera más de 220 vuelos cargueros semanales y conecta más de 350 destinos mediante su red y acuerdos interlínea, reforzando el intercambio comercial entre Norte y Suramérica.
Patrocinio deportivo y expansión de marca en Miami
El patrocinio de Miami FC se suma a la estrategia de la aerolínea de vincularse con el fútbol como plataforma de posicionamiento. En Estados Unidos, el interés por este deporte ha crecido de forma sostenida en la última década. Según datos de Nielsen, el fútbol es uno de los deportes con mayor crecimiento en audiencia entre jóvenes hispanos en el país.
La presencia del logo en la camiseta del equipo y el nombramiento de la zona exclusiva para aficionados permiten a Avianca integrar su marca en la experiencia del hincha. La llamada Avianca Fútbol305© Zone ofrece acceso directo a jugadores y actividades en días de partido, lo que amplía el contacto con comunidades locales y viajeros frecuentes.