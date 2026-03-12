Dueño de un equipo de Bogotá toma el control del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid inició una nueva etapa tras la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital como accionista mayoritario. La firma adquirió el 55 % de las acciones del club español y aprobó una ampliación de capital cercana a 100 millones de euros, según informó la institución en un comunicado oficial. La operación cambia la estructura accionaria del equipo rojiblanco y abre una conexión directa con el fútbol colombiano.
La noticia tiene impacto en Colombia porque el fondo está dirigido por el empresario Al Tylis, uno de los impulsores del Internacional de Bogotá, club que comenzó a competir en el país tras ocupar el lugar que dejó La Equidad. La presencia del mismo grupo inversor en ambas instituciones crea una relación empresarial que podría influir en el desarrollo deportivo del nuevo equipo bogotano.
Apollo Sports Capital es una plataforma de inversión centrada en franquicias deportivas, recintos y negocios relacionados con entretenimiento. Su portafolio incluye participación en el Wrexham AFC, club inglés que ganó notoriedad global tras su crecimiento deportivo y comercial en los últimos años.
La inversión también incluye la llegada de nuevas figuras al gobierno corporativo del club madrileño. El consejo de administración se amplió de seis a once miembros y sumó al exdelantero David Villa, campeón de liga con el Atlético en 2014, junto a representantes del fondo inversor.
Apollo Sports Capital toma control del Atlético de Madrid
El nuevo esquema accionarial deja a Apollo con control mayoritario del club, mientras se mantienen en sus cargos el presidente Enrique Cerezo y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín. La junta de accionistas aprobó los cambios con el 98,66 % del capital representado, lo que permitió formalizar la ampliación de capital y la reconfiguración del consejo.
Además de Tylis, el nuevo consejo incluye a directivos vinculados al fondo como Robert Givone, Tristram Leach, Sam Porter, Javier Valle y Antonio Vázquez-Guillén. También participan representantes de otros grupos inversores vinculados al club, entre ellos Quantum Pacific y Ares Management.
Según el comunicado del club, la estrategia del nuevo accionista apunta a fortalecer la estabilidad financiera y mantener la competitividad deportiva del Atlético de Madrid en LaLiga y en torneos internacionales.
El Atlético es uno de los clubes con mayor crecimiento económico del fútbol europeo en la última década. De acuerdo con informes de la consultora Deloitte, el club supera los 400 millones de euros anuales en ingresos operativos, impulsados por derechos de televisión, patrocinios y explotación de su estadio.
Impacto para el Internacional de Bogotá y el fútbol colombiano
El vínculo empresarial entre Apollo Sports Capital y el Internacional de Bogotá abre la puerta a posibles colaboraciones deportivas. Entre las opciones que se analizan están el intercambio de metodologías de formación, el desarrollo de academias y la eventual transferencia de jugadores jóvenes hacia Europa.
Este modelo de multipropiedad es cada vez más común en el fútbol global. Grupos como City Football Group gestionan redes de clubes en varios países para facilitar el desarrollo y la circulación de talento. En ese sistema participan equipos como el Manchester City, el Girona FC y el New York City FC.
Atlético de Madrid es que el club ha consolidado su reputación internacional en las últimas dos décadas bajo la dirección técnica de Diego Simeone, con títulos de liga y finales de la UEFA Champions League. Ese posicionamiento deportivo es uno de los activos que busca potenciar el nuevo grupo inversor.
Si la conexión empresarial entre Madrid y Bogotá se fortalece, el Internacional podría convertirse en una plataforma para proyectar talento colombiano hacia el fútbol europeo, un mercado que históricamente ha sido clave para la exportación de jugadores del país.