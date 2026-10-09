Bogotá reabre histórico campo de golf para quienes no pueden pagar un club privado

Bogotá recuperó uno de sus escenarios deportivos más tradicionales. El Campo de Golf La Florida reabrió sus puertas después de una renovación de sus instalaciones, con una apuesta por facilitar el acceso a un deporte que durante años ha estado asociado con clubes privados y altos costos.
El escenario, que tiene 65 años de historia, ahora se llama Campo de Golf Inter Rapidísimo La Florida, gracias a una alianza entre la Federación Colombiana de Golf y la empresa de mensajería, con participación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
La principal apuesta del proyecto es que más bogotanos, especialmente niños y jóvenes, puedan acercarse al golf sin tener que pertenecer a un club privado. La reapertura también busca fortalecer la formación de nuevos talentos y recuperar un espacio que ha sido parte de la historia de este deporte en Colombia.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que el objetivo es cambiar la percepción de que el golf es una disciplina a la que solo pueden acceder quienes tienen altos ingresos. “Es posible abrir espacios para que los niños crezcan accediendo a escenarios como este, sin ser socios de un club ni de un escenario de alto costo”, afirmó.
Así quedó el renovado Campo de Golf La Florida en Bogotá
El campo cuenta con nueve hoyos y un recorrido de 3.850 yardas. Durante más de seis décadas ha sido uno de los principales escenarios públicos para la práctica del golf en Bogotá, tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan aprender esta disciplina.
La renovación incluyó mejoras en las superficies de juego, el acondicionamiento de las zonas de césped por donde avanzan los golfistas y trabajos en los espacios donde se encuentran los hoyos. También se intervinieron los obstáculos de arena y otras áreas del recorrido para ofrecer condiciones de mayor calidad.
Con estos trabajos, la Federación Colombiana de Golf busca que el escenario público tenga condiciones comparables con las de clubes privados de alta competencia. Además de mejorar la experiencia de los jugadores, las adecuaciones permitirán fortalecer su papel como espacio de formación deportiva.
El alcalde Galán también señaló que los ciudadanos podrán acceder a clases y practicar golf sin necesidad de pagar una membresía en un club privado. Sin embargo, las entidades involucradas no precisaron las tarifas que tendrá el escenario ni los costos de las actividades.
Inter Rapidísimo entra al proyecto y fortalece su apuesta por el deporte
La transformación del campo también tiene un componente empresarial. Inter Rapidísimo se convirtió en el patrocinador principal del escenario, mientras que la Federación Colombiana de Golf asumió su administración mediante un permiso de aprovechamiento económico otorgado por el IDRD.
La compañía amplía así su presencia en el patrocinio deportivo, un terreno en el que ya participa mediante su vinculación con la Selección Colombia, la Copa Mundial de la FIFA y el PGA Tour Américas. Su llegada a La Florida representa una nueva apuesta por la infraestructura deportiva de Bogotá.
Recomendado: Así es el millonario acuerdo que modificaría el mundo del patrocinio en el golf
“Queremos que La Florida sea un espacio cada vez más vivo, cercano y abierto a los golfistas, con mejores condiciones para la práctica deportiva y unas instalaciones que nos permitan recibir a más personas”, destacó la Federación Colombiana de Golf.
Por su parte, el IDRD mantendrá el seguimiento a las condiciones de mantenimiento, los servicios y la operación del campo, con el propósito de conservar su carácter público y garantizar que continúe al servicio de los ciudadanos.