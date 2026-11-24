El Real Madrid terminó la temporada 2025-2026 sin levantar un solo trofeo. Quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions League, atravesó cambios de entrenador y cerró una campaña alejada de las expectativas deportivas de una institución acostumbrada a ganar. Sin embargo, fuera de la cancha protagonizó un éxito económico sin precedentes.
El conjunto presidido por Florentino Pérez alcanzó unos ingresos récord de 1.221,3 millones de euros, convirtiéndose, según el propio club, en la primera entidad deportiva del mundo en superar la barrera de los 1.200 millones de euros de facturación anual.
Las cuentas, aprobadas por los socios compromisarios durante la Asamblea General Ordinaria del pasado 21 de noviembre, reflejan hasta qué punto el Real Madrid ha desarrollado un negocio capaz de seguir creciendo incluso cuando los resultados deportivos no acompañan.
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Sin embargo, detrás de esa facturación histórica aparece otra realidad: después de descontar gastos e impuestos, el club obtuvo un beneficio neto de 26,3 millones de euros, equivalente a apenas el 2,2 % de sus ingresos.
El Real Madrid construyó un negocio que va más allá de ganar partidos
Durante décadas, conquistar títulos representó una de las principales vías de crecimiento económico para los grandes clubes europeos. El Real Madrid, sin embargo, ha conseguido reducir su dependencia directa de los resultados deportivos mediante la explotación comercial de su marca y la transformación del estadio Santiago Bernabéu.
Desde la temporada 2018-2019, antes del inicio de las obras del estadio, los ingresos del conjunto español aumentaron en 464 millones de euros.
El 52 % de ese crecimiento provino del marketing, el 41 % de la explotación del estadio y solamente el 7 % de los derechos televisivos y las competiciones internacionales.
Actualmente, el 74 % de los ingresos del Real Madrid procede de actividades gestionadas directamente por la institución, mientras que el porcentaje restante corresponde a recursos distribuidos por los organismos deportivos.
Las renovaciones de los contratos con Adidas y Emirates impulsaron un crecimiento del 17 % en los patrocinios durante el último ejercicio, compensando parcialmente las consecuencias económicas de una temporada sin títulos.
Por su parte, el Santiago Bernabéu generó 363 millones de euros, más del doble de lo que producía antes de su remodelación, una transformación cuya inversión acumulada alcanzó los 1.407,7 millones de euros.
El elevado precio de intentar volver a ganar
La ausencia de títulos también dejó consecuencias económicas. Los ingresos correspondientes a amistosos y competiciones disminuyeron un 20 %, afectados igualmente por la distribución de los recursos del Mundial de Clubes entre dos ejercicios contables.
Las ventas en tiendas también retrocedieron un 20 %, mientras que los cambios en el cuerpo técnico generaron costos extraordinarios de 10,3 millones de euros.
Paradójicamente, mientras disminuían algunos ingresos relacionados con el rendimiento deportivo, el gasto en las plantillas aumentaba.
Los gastos de personal crecieron un 9 % y el club destinó 161 millones de euros a fichajes durante el ejercicio. A ello se sumaron mayores amortizaciones de jugadores y los costos asociados a la transformación del Santiago Bernabéu.
Esta combinación explica por qué, pese a incrementar sus ingresos en aproximadamente 36 millones de euros y registrar un resultado bruto de explotación récord, el beneficio neto apenas aumentó dos millones frente a la temporada anterior.
El próximo desafío económico del Real Madrid
Para la temporada 2026-2027, el conjunto blanco aprobó un presupuesto de ingresos de 1.250 millones de euros, con José Mourinho al frente del proyecto deportivo.
No obstante, las previsiones contemplan un beneficio neto de apenas 14,2 millones de euros, prácticamente la mitad del registrado en el ejercicio anterior.
Además, el presupuesto incorpora 155 millones de euros en resultados económicos por traspasos de futbolistas, más del triple de los 44,5 millones obtenidos durante la campaña precedente.
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La entidad también pretende elevar los ingresos del Santiago Bernabéu hasta los 420 millones de euros, profundizando su apuesta por convertir el estadio en un negocio que funcione más allá de los días de partido.
El Real Madrid acumula 26 ejercicios consecutivos con beneficios y ha demostrado que puede batir récords de facturación sin conquistar títulos. Su próximo gran desafío será conseguir que esa superioridad económica vuelva a traducirse en superioridad deportiva, sin que el costo de ganar termine reduciendo todavía más sus beneficios.