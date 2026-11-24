La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) confirmaron este martes 24 de noviembre que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos.
El certamen se desarrollará entre el 9 de junio y el 9 de julio y contará con la participación de las diez selecciones sudamericanas y seis representantes de la Concacaf, manteniendo la cantidad de equipos que compitieron en 2024.
Una de las principales novedades será el mecanismo de clasificación de los representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, cuyos cupos se definirán mediante el rendimiento deportivo en la Copa Oro 2027. En la edición anterior, estas plazas se otorgaron a través de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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Estados Unidos albergará por tercera vez en su historia el principal torneo de selecciones sudamericanas, después de organizar la edición del centenario en 2016 y el campeonato de 2024, en el que Argentina se consagró campeona tras derrotar a Colombia en la final. La elección del país norteamericano se produce después de la organización del Mundial de 2026, que dejó una infraestructura deportiva renovada en varias ciudades estadounidenses.
Las cifras económicas de la Copa América en Estados Unidos
La edición de 2024 representó uno de los acontecimientos deportivos y comerciales más importantes para la Conmebol en los últimos años. De acuerdo con el informe financiero de la confederación, los ingresos correspondientes a competiciones de selecciones alcanzaron los US$319,4 millones en 2024, frente a los 4,2 millones registrados en 2023. Este rubro comprende recursos procedentes de derechos de transmisión, patrocinios, licencias y boletería.
Por su parte, los gastos contabilizados específicamente bajo el concepto de Copa América 2024 ascendieron a US$151 millones. En materia de premios, la Conmebol distribuyó US$72 millones entre las 16 selecciones participantes. Argentina recibió US$18 millones, Colombia US$9 millones, Uruguay US$7 millones y Canadá US$6 millones.
El torneo también congregó alrededor de 1,6 millones de espectadores durante los 32 partidos disputados en 14 estadios, con un promedio superior a los 49.000 asistentes por encuentro. Asimismo, la competición registró récords de audiencia televisiva en mercados como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia.
Estados Unidos concentrará dos grandes eventos deportivos en 2028
La Copa América finalizará apenas cinco días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, programados entre el 14 y el 30 de julio de 2028. De esta manera, Estados Unidos concentrará durante ese verano dos grandes competiciones deportivas internacionales, apenas dos años después de haber organizado la Copa del Mundo junto con México y Canadá.
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La nueva colaboración entre la Conmebol y la Concacaf fortalece la relación entre ambas confederaciones, que ya trabajaron conjuntamente en la organización del campeonato de 2024. Por ahora, quedan pendientes la confirmación de las ciudades y los estadios anfitriones, el calendario de partidos, los acuerdos comerciales y la bolsa de premios que recibirán las selecciones participantes en la Copa América 2028.