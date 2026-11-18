La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) prepara una modificación en el sistema de clasificación al Mundial 2030, con la creación de una Liga de Naciones que permitiría a las diez selecciones disputar un título continental, además de los cupos para la próxima Copa del Mundo.
La iniciativa fue revelada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien anticipó que las próximas Eliminatorias tendrían características similares a la Nations League que organiza la UEFA en Europa.
“La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, aseguró el dirigente en declaraciones a Carve Deportiva.
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La propuesta responde a una situación particular del Mundial 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen garantizada su participación por albergar partidos de la edición del centenario. Por tanto, un campeonato oficial permitiría que estas selecciones mantengan un objetivo competitivo durante el proceso clasificatorio.
¿Cómo funcionaría la nueva Liga de Naciones de Conmebol?
Según información publicada por Doble Amarilla, el proyecto contempla conservar las diez selecciones participantes y las tradicionales 18 jornadas, disputadas mediante partidos de ida y vuelta.
La principal novedad sería que el equipo que termine primero recibiría un título oficial, algo que actualmente no sucede con el líder de las Eliminatorias Sudamericanas.
El campeonato comenzaría en 2027 y mantendría su función clasificatoria para el Mundial 2030, aunque todavía no existe una reglamentación definitiva publicada por Conmebol.
Otros medios, como TyC Sports, señalan que también se estudia incorporar una fase final entre cuatro selecciones, por lo que algunos aspectos del formato continúan bajo discusión.
La decisión podría avanzar este viernes 20 de noviembre en Barranquilla, donde está prevista una reunión del Consejo de Conmebol, aprovechando la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programada para el sábado 21.
Sin embargo, Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, advirtió que todavía no existe una confirmación institucional y que diferentes propuestas deberán analizarse durante el encuentro.
Un nuevo título con potencial comercial para las selecciones
La creación de una Liga de Naciones también abriría posibilidades comerciales para Conmebol, especialmente en materia de patrocinios, derechos audiovisuales y posicionamiento de una nueva competición continental.
El modelo europeo sirve como referencia: la UEFA Nations League convirtió los partidos internacionales en una competición con campeón propio y una identidad diferenciada de las Eliminatorias.
No obstante, Conmebol todavía no ha comunicado acuerdos comerciales, ingresos proyectados ni premios económicos asociados al eventual campeonato.
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Otro asunto pendiente es la cantidad de plazas sudamericanas para el Mundial 2030. La Confederación esperará una decisión de la FIFA sobre la propuesta de ampliar excepcionalmente el torneo de 48 a 64 selecciones.
De aprobarse la nueva Liga de Naciones, Colombia también disputaría un título continental durante su camino al Mundial 2030, mientras busca asegurar su clasificación a la máxima competición del fútbol internacional.