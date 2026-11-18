El Deportivo Pereira podría estar cerca de concretar un cambio de propietarios. El cantante colombiano de música urbana Blessd y su representante, el empresario Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, estarían involucrados en una negociación para adquirir la mayoría accionaria del conjunto risaraldense.
La operación habría avanzado este miércoles 18 de noviembre, luego de que Jaramillo fuera visto en la Notaría Cuarta de Pereira junto con Álvaro López Bedoya, máximo accionista del club.
Según información divulgada por el periodista Samuel Duque, durante el encuentro se habrían firmado documentos relacionados con la compraventa de acciones. De concretarse el acuerdo en los términos reportados, López conservaría una participación minoritaria en la institución.
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Duque aseguró haber conversado con Dímelo Jara, quien le habría indicado que el negocio ya estaba pactado. Las versiones también apuntan a que la presentación de los posibles nuevos propietarios se realizaría el viernes 20 de noviembre, aunque esta fecha todavía no cuenta con confirmación institucional.
¿Quiénes estarían detrás de la compra del Deportivo Pereira?
Además de Blessd y Dímelo Jara, en la operación participaría Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, quien podría asumir un cargo directivo dentro de la institución.
Diversas fuentes señalan que Jaramillo ocuparía la presidencia y De la Cuesta asumiría la vicepresidencia. La distribución definitiva de los cargos estaría pendiente de confirmación.
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El eventual negocio también marcaría una nueva incursión de Blessd y su entorno empresarial en el fútbol, después de su participación como inversionistas del Vendsyssel FF de Dinamarca. La negociación se produciría en medio de las profundas dificultades económicas del Pereira, que ha enfrentado retrasos salariales y obligaciones financieras pendientes.
El pasado 13 de noviembre, el club informó que esperaba recibir un desembolso de la empresa Full CCI Dubái Colombia S.A.S., con la que había suscrito un acuerdo de cesión de derechos patrimoniales. Todavía no está claro cómo se relacionaría ese compromiso con la operación que ahora se atribuye al entorno de Blessd.