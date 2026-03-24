Deportivo Pereira toca fondo: Nueva sanción de FIFA agrava su crisis deportiva y financiera

Deportivo Pereira sigue atravesando una de las etapas más complejas de su historia reciente. En medio de la disputa de la Liga BetPlay-I 2026, el club recibió una nueva sanción de la FIFA que le impide contratar e inscribir jugadores desde el 17 de marzo, según el registro oficial del organismo internacional.
La medida responde a dos demandas por deudas pendientes con futbolistas. Una de ellas corresponde al delantero hondureño Rubilio Castillo, quien jugó en el equipo en 2022 y cuyo caso ya había generado advertencias previas. La segunda sanción está relacionada con otro exjugador, cuyo nombre no ha sido confirmado públicamente.
Este bloqueo llega en un momento crítico para la institución, que no ha ganado ningún partido en lo que va del torneo. Tras 11 fechas disputadas, Pereira ocupa la última posición de la tabla con cero victorias, cinco empates y seis derrotas.
A la crisis deportiva se suman problemas logísticos. El equipo ha tenido que disputar varios de sus partidos como local fuera del estadio Hernán Ramírez Villegas, primero en Armenia y luego en Yopal, lo que ha reducido ingresos por taquilla y afectado la relación con su hinchada.
Bloqueo de la FIFA impide fichajes y complica el mercado del Pereira
La sanción impuesta por la FIFA consiste en la prohibición de registrar nuevos jugadores durante los periodos de transferencias hasta que el club salde las deudas reconocidas. Este tipo de castigo es habitual en el fútbol internacional cuando los equipos incumplen pagos contractuales o fallos de tribunales deportivos.
El caso de Rubilio Castillo es especialmente relevante porque el delantero fue uno de los fichajes más costosos del Pereira en los últimos años. Según reportes financieros del fútbol colombiano, su contratación superó US$1 millón entre transferencia y salario, lo que elevó la exposición del club a reclamaciones económicas en caso de conflictos contractuales.
Además, los resultados en cancha reflejan la inestabilidad institucional. El equipo dirigido por Arturo Reyes no ha podido consolidar una base titular estable y ha tenido dificultades para anotar goles, uno de los peores registros ofensivos del campeonato. Sin refuerzos disponibles, la plantilla deberá afrontar el resto del torneo con los jugadores actuales.
La pérdida de localía también ha tenido impacto económico. El estadio Hernán Ramírez Villegas tiene capacidad para más de 30.000 espectadores, mientras que los escenarios alternos utilizados por el club tienen aforos menores. Esta reducción implica menos ingresos por boletería, alimentos y patrocinio en días de partido.
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De acuerdo con la normativa de la FIFA, el bloqueo se levantará únicamente cuando el club demuestre el pago total de las obligaciones pendientes. Mientras tanto, Pereira deberá competir sin refuerzos y resolver sus problemas financieros si quiere evitar consecuencias mayores como nuevas sanciones o litigios internacionales.