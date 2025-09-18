Así es el millonario acuerdo que modificaría el mundo del patrocinio en el golf

El circuito de LIV Golf ha cerrado su primer acuerdo de patrocinio principal, un ‘title sponsor’, con el gigante de los servicios bancarios y financieros HSBC. Este movimiento no solo refuerza una relación preexistente (HSBC ya era socio global de la liga) sino que también envía un mensaje claro al mundo del golf profesional: el nuevo formato impulsado por capital saudí está ganando la fuerza necesaria para atraer a marcas globales de primer nivel.
El torneo, que llevará el nombre de HSBX LIV Golf Hong Kong, se disputará del 6 al 8 de marzo de 2026. Reunirá a 54 jugadores internacionales en el histórico Fanling Course del Hong Kong Golf Club, bajo el formato habitual de tres días con clasificación individual y por equipos.
La elección de una sede en Asia para el primer patrocinio principal de LIV Golf no es casual, ya que la región es un pilar fundamental en la estrategia de expansión de la liga. El regreso a Hong Kong para una tercera edición del evento confirma la importancia de este mercado en su consolidación.
La llegada de HSBC como patrocinador principal es un paso clave para la proyección de LIV Golf. Desde que la liga se transformó en un circuito de temporada completa en 2023, la falta de un patrocinador de este tipo era una de sus principales debilidades, que el PGA Tour había señalado en el pasado.
Este acuerdo de patrocinio con una de las mayores empresas de servicios bancarios del mundo, con activos valorados en US$2,96 billones en 2023, otorga a LIV Golf una validación comercial que necesitaba para fortalecer su imagen y su lugar en el deporte de élite global.
La estrategia de LIV Golf: ¿busca convertirse en un espectáculo mundial?
Más allá de la acción deportiva, el evento en Hong Kong se complementará con una serie de experiencias dirigidas a los aficionados, buscando un formato que trascienda el golf tradicional. El circuito ha incluido zonas interactivas, música en vivo y una hospitalidad premium para ofrecer un espectáculo de entretenimiento que se diferencia del modelo del PGA Tour, centrado más en el formato clásico.
Esta estrategia, que busca acercar el deporte a un público más joven y diversificado, parece estar dando frutos al atraer a marcas de prestigio como HSBC.
En el mundo del patrocinio deportivo, la curiosidad de este acuerdo radica en el historial de HSBC, que tradicionalmente ha apoyado eventos de golf más arraigados y tradicionales. De hecho, la empresa patrocinó durante años el WGC-HSBC Champions, un prestigioso evento del PGA Tour y el European Tour que se celebraba en China.
La decisión de HSBC de firmar con LIV Golf representa un giro significativo en su estrategia y resalta la creciente aceptación de este nuevo circuito en el mercado del deporte de élite, a pesar de las controversias que ha generado por su financiamiento.
Este paso sitúa a LIV Golf en una nueva etapa, donde la combinación de sedes internacionales y alianzas con marcas globales será decisiva para fortalecer su lugar en el golf profesional.