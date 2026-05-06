Asics apuesta por el ‘running’, el tenis y el ‘lifestyle’ para crecer en América Latina, que ya representa el 4 % de su negocio global

América Latina es un territorio de contrastes: montañas, desiertos, ciudades de altura y calor extremo. Un paraíso para los corredores, pero también un desafío técnico para las marcas de calzado y vestimenta deportiva. En ese escenario, Asics, la reconocida firma japonesa de tenis, ve una oportunidad de crecimiento sostenido, aunque aún modesto frente a otras regiones.
Mitsuyuki Tominaga, presidente y COO de Asics, conversó con Valora Analitik en Bogotá y entregó las claves de la estrategia de la compañía para los próximos años, con especial foco en el mercado latinoamericano.
Actualmente, la región representa cerca del 4 % de las ventas globales de la marca, un porcentaje reducido, pero con una dinámica que ilusiona a la directiva.
“Es todavía muy pequeño, pero al mismo tiempo es emergente. El crecimiento de ventas es muy alto”, afirmó Tominaga.
Estrategia global con tres focos: ‘running’, tenis y ‘lifestyle’
Lejos de desarrollar líneas de producto exclusivas para América Latina, la estrategia de Asics es global y se sostiene en tres pilares: ganar en el espacio del running, fortalecerse en el tenis junto con deportes bajo techo, y crecer en el segmento de calzado de estilo de vida (sports style* y la línea Onitsuka Tiger).
Esa apuesta ya está dando frutos en tenis, donde Asics asegura tener el primer lugar en participación de mercado en los torneos de Grand Slam y también en Estados Unidos en el rango de precios de US$90. En deportes de interior como voleibol, la marca también cuenta con productos competitivos.
La fórmula: ciencia centrada en el ser humano, herencia japonesa e ingeniería de producto
Tominaga enfatizó que el éxito de Asics no depende de bajar precios para competir con marcas más consolidadas en la región, sino de mantener tres competencias centrales:
1. Ciencia centrada en el ser humano: Un centro de investigación en Kobe (Japón) con 100 investigadores que trabajan con atletas de élite para desarrollar innovación. Esta capacidad se está expandiendo a Estados Unidos y Europa.
2. Herencia japonesa: Calidad y servicio como sellos de origen, respaldados por 75 años de historia.
3. Ingeniería de producto: Tecnología aplicada tanto a calzado como a indumentaria.
“Hemos trabajado en una estrategia para capturar el mercado premium durante los últimos ocho años. En los últimos cinco, todos los países y regiones crecieron. Tuvimos cinco años consecutivos de crecimiento en ventas e ingresos operativos”, destacó el presidente de Asics.
Modelo de negocio: 60 % mayorista, 40 % al consumidor
En cuanto a canales de venta, la compañía reportó que el 60 % de su negocio mundial es mayorista (wholesale) y el 40 % es directo al consumidor (DTC, por su sigla en inglés). Dentro de este último, la mitad corresponde a tiendas físicas y la otra mitad a comercio electrónico.
No obstante, Tominaga aclaró que esta distribución varía por país. Y aunque Estados Unidos suele ser el mercado más grande para muchas marcas, en el caso de Asics, Europa es el principal mercado global, seguido muy de cerca por Japón y Estados Unidos, que están “prácticamente empatados”.
Brasil, Chile, Colombia y México: los focos en la región
Consultado sobre la importancia relativa de los países latinoamericanos, el COO fue claro: Brasil es el mercado más grande de Asics en la región, seguido por Chile y Colombia. También mencionó que tienen “una presencia bastante buena en México”, que considera un mercado en crecimiento.
Si bien el ejecutivo evitó anunciar productos o precios diferenciales para Latinoamérica, dejó abierta la puerta a futuro. Al ser preguntado por la posibilidad de incursionar en nuevos deportes como el fútbol (muy popular en la región) o el baloncesto, Tominaga señaló que ya están presentes en fútbol en algunos países y que, aunque no son tan grandes como sus competidores, tienen productos competitivos. “En los próximos 10 años, nos gustaría expandirnos más como compañía”, afirmó.
Finalmente, el directivo recordó que 2026 es un año de eventos deportivos masivos como el Mundial de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México, lo que podría acelerar algunas de estas tendencias.
“Estamos muy orgullosos de que nuestro negocio esté funcionando a escala global. No es solo un país: el 80 % de nuestras ventas vienen de fuera de Japón, y está bien distribuidas entre Estados Unidos, Europa, países de Asia y también América Latina”, concluyó Tominaga.