De la Espriella tendría una ventaja estructural frente a Cepeda, según proyecciones; superaría los 12 millones de votos

El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo De la Espriella podría superar los 12 millones de votos en las elecciones de segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio y con esto llegar a la Casa de Nariño, según un ejercicio proyectivo.
Víctor Muñoz, cofundador de la firma encuestadora Guarumo, presentó un análisis detallado sobre el panorama electoral entre los candidatos De la Espriella e Iván Cepeda.
A través de modelos que incorporan transferencias por afinidad ideológica de figuras como Paloma Valencia y Sergio Fajardo (le sumarían 1,6 millones de votos), además del aumento en la participación ciudadana (podría incorporar 800.000 electores adicionales), el estudio plantea que la ventaja de De la Espriella es de carácter estructural.
Uno de sus modelos asume la incorporación de 800.000 nuevos votantes distribuidos de manera uniforme por todo el territorio nacional.
De darse esta estimación, De la Espriella alcanzaría los 12,47 millones de votos, lo que significaría una ventaja de 1,28 millones de sufragios frente a Cepeda que obtendría 11,19 millones.
Otro modelo agrega entre 1 y 2 millones de votantes adicionales en las regiones Caribe y Pacífico, que son las más favorables para Cepeda (se quedaría con dos tercios de los nuevos electores), para probar la solidez de la ventaja de De la Espriella incluso si se eleva la participación electoral a niveles cercanos al 64 %.
Según los datos del ejercicio, en este punto de máxima presión, Cepeda aún quedaría por debajo por aproximadamente 580.000 votos.
Muñoz concluyó que incluso en el escenario más extremo —diseñado con un crecimiento «no orgánico» y focalizado regionalmente para beneficiar a Cepeda—, el candidato no logra superar a De la Espriella.
Por eso señaló que la brecha electoral es tan profunda que Cepeda no consigue cerrarla ni con los supuestos más optimistas de participación regionalizada, lo que, según su análisis, consolida la posición de De la Espriella como el favorito estructural en la contienda.
—