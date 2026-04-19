Running en Colombia: La moda que se volvió una industria millonaria

El running sigue ganando terreno en Colombia con cifras que reflejan un crecimiento sostenido en participación y consumo. Según el DANE, cerca de 3,4 millones de personas practican esta disciplina en el país, mientras que el calendario deportivo de 2026 proyecta más de 100 carreras entre pruebas de 5K, 10K, media maratón y maratón. Este aumento consolida al running como una de las actividades físicas con mayor alcance en el mercado local.
El comportamiento de los corredores también evidencia una mayor constancia. Datos de Corremitierra indican que el 39,6 % participa en hasta tres carreras al año, el 34,6 % compite entre cuatro y seis veces, y un 12,5 % supera las seis competencias anuales. Esto implica que más del 47 % de los corredores compite al menos cuatro veces al año, una señal de mayor disciplina y planificación deportiva.
Este crecimiento tiene un impacto directo en el consumo. De acuerdo con Statista, el mercado de calzado deportivo en Colombia alcanzó los US$272,1 millones en 2023 y proyecta un crecimiento anual del 2,55% hasta 2028. En paralelo, el segmento de ropa deportiva en América Latina llegó a US$14.890 millones en 2025 y podría alcanzar los US$22.130 millones en 2035, según Informes de Expertos.
En este contexto, las marcas están ajustando su oferta a una demanda más técnica. Under Armour avanza en esa línea con la expansión de su franquicia Velociti 3, orientada a corredores que entrenan con regularidad y compiten con frecuencia.
Running en Colombia impulsa el mercado deportivo
El aumento en el número de corredores en Colombia no es un fenómeno aislado. La tendencia está alineada con un cambio en los hábitos de consumo y estilo de vida, donde el deporte se integra a la rutina diaria. A diferencia de hace una década, cuando la participación en carreras era más ocasional, hoy existe una base de usuarios que planifica calendarios completos de competencia.
Una comparación relevante es la evolución frente al Mundial de Qatar 2022, periodo en el que el número de eventos y la participación eran menores debido a la menor cantidad de corredores activos y a un calendario más reducido. Para 2026, el volumen de carreras proyectadas supera ampliamente ese escenario, mostrando un mercado más dinámico.
Además, una curiosidad del mercado es el crecimiento de las carreras de corta distancia. Las pruebas de 5K y 10K concentran gran parte de los nuevos corredores, funcionando como puerta de entrada a distancias más exigentes como la media maratón.
Under Armour fortalece su portafolio con Velociti 3
Frente a este escenario, Under Armour amplía su portafolio con la línea Velociti, que busca cubrir diferentes momentos del entrenamiento. Modelos como Velociti Elite 3 están enfocados en competencia de alto rendimiento, mientras que opciones como Velociti Distance y Velociti Pace apuntan a entrenamientos y preparación.
La marca también ha reforzado su estrategia con experiencias de usuario. En una jornada reciente reunió a corredores y atletas élite para probar los nuevos modelos en sesiones de entrenamiento, integrando producto y comunidad.
Recomendado: Estas son las marcas que dominan el negocio mundial del running: Un mercado de US$5.200 millones
Según José Delgado, brand manager de Under Armour Colombia, el objetivo es responder a una comunidad “más constante, más técnica y más exigente”. Esta evolución del consumidor explica por qué el running no solo crece en número de practicantes, sino también en valor dentro del mercado deportivo.