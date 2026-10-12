Decathlon acelera su expansión en Colombia: busca llegar a 35 tiendas y quedarse con el 10 % del mercado deportivo

Decathlon quiere seguir aumentando su presencia en Colombia y tiene una meta definida para 2030: alcanzar entre 30 y 35 tiendas en el país y conquistar el 10 % del mercado deportivo nacional. La compañía francesa, que el próximo año cumplirá una década de operaciones en Colombia, prepara nuevas aperturas mientras fortalece su negocio digital y amplía su oferta de productos.
La apuesta llega después de superar los 100 millones de euros en facturación durante 2025, un resultado que marcó un punto importante en el crecimiento de la multinacional. Para 2026, la compañía espera mantener sus resultados positivos, aunque todavía no tiene una proyección definitiva de ingresos.
En entrevista con Valora Analitik, Phillip Eikers Small, líder regional de Bogotá Norte de Decathlon Colombia, explicó que la expansión de la marca responde al crecimiento de la práctica deportiva y a los cambios en los hábitos de consumo de los colombianos, que buscan establecimientos más cercanos a sus viviendas.
Actualmente, Decathlon cuenta con 22 tiendas en Colombia, de las cuales 10 están ubicadas en Bogotá. La capital se ha convertido en su principal mercado y concentra entre el 40 % y el 50 % de las ventas nacionales, según las estimaciones compartidas por el directivo.
Decathlon apunta a 35 tiendas en Colombia y prepara nuevas aperturas en Bogotá
El plan de expansión contempla abrir al menos ocho establecimientos adicionales antes de terminar 2030, aunque la compañía espera superar esa cifra si consigue concretar las negociaciones comerciales que tiene en marcha.
“Tenemos la voluntad de que para el 2030 logremos un rango de entre 30 y 35 tiendas a nivel nacional”, señaló Eikers Small, quien explicó que las próximas ubicaciones dependerán de las oportunidades que encuentren en diferentes ciudades.
Bogotá ocupa un lugar prioritario dentro de esa estrategia. Decathlon comenzó 2026 con ocho tiendas en la ciudad, abrió un establecimiento en Unicentro y posteriormente inauguró otro en el Centro Comercial Santafé, con lo que llegó a diez puntos de venta.
La empresa también tiene previstas otras dos aperturas en la capital antes de finalizar el año. Una de ellas corresponde al sector de Country, donde busca ampliar su cobertura comercial.
La reciente apertura en Santafé, el pasado 25 de septiembre, incorporó un establecimiento de más de 1.200 metros cuadrados, con una oferta concentrada en deportes de montaña, running, fitness, natación y ciclismo.
Para sus primeros meses de funcionamiento, la compañía proyecta activar 9.150 clientes. El establecimiento comenzó operaciones con 18 colaboradores y contempla ampliar su personal de acuerdo con el comportamiento de la demanda.
El directivo explicó que las nuevas tiendas no necesariamente tendrán el mismo portafolio. La intención es adaptar los productos a las disciplinas más practicadas en cada zona, una estrategia que la multinacional ha desarrollado después de conocer mejor las características del mercado colombiano.
A esto se suma la modernización de establecimientos existentes, que también recibirá parte de las inversiones previstas para los próximos años. Sin embargo, Decathlon todavía no ha informado cuánto dinero destinará específicamente a su expansión.
En materia de ingresos, la compañía considera que 2026 será otro año favorable, aunque el cierre dependerá en buena medida del comportamiento comercial durante Navidad.
“Proyectamos un cierre positivo y por eso también Decathlon le sigue apostando a la expansión en Colombia y seguimos abriendo tiendas”, aseguró Eikers Small.
Los deportes que impulsan las ventas de Decathlon y su apuesta digital
Más allá de abrir establecimientos, Decathlon busca aumentar su participación en un mercado donde han ganado protagonismo disciplinas como el running, el senderismo, la natación y el ciclismo.
En Bogotá, los productos relacionados con actividades de montaña se encuentran entre los más importantes para la compañía, impulsados por la cercanía de los cerros y el interés por las actividades al aire libre.
El running también gana espacio en su estrategia comercial. Según Eikers Small, la práctica de este deporte viene creciendo año tras año, lo que ha llevado a la empresa a ampliar su oferta especializada.
La natación y el ciclismo completan el grupo de disciplinas relevantes para la marca. Otro mercado que Decathlon sigue de cerca es el pádel, cuya expansión en Colombia ha despertado el interés de diferentes compañías vinculadas al negocio deportivo.
Aunque todavía no representa una de las principales fuentes de facturación de Decathlon, la empresa lo considera una categoría prioritaria por su potencial de crecimiento.
“Hoy no está entre nuestros deportes principales en ventas, pero es un deporte súper prioritario porque vemos la proyección que tiene el pádel a futuro en Colombia”, explicó el directivo.
La compañía también pretende ampliar el catálogo disponible en el país. Actualmente, Colombia no cuenta con la totalidad de los productos comercializados por Decathlon en mercados europeos como Francia y España.
En paralelo, la meta para 2030 incluye alcanzar una participación del 10 % en el mercado deportivo colombiano y una cuota del 10 % en el segmento digital.
Aunque las tiendas físicas siguen concentrando la mayor parte de las ventas, la empresa reconoce que los consumidores están trasladando progresivamente una parte de sus compras a internet.
Su estrategia consiste en conectar ambos canales para que los clientes puedan acceder al catálogo completo, incluso cuando visitan establecimientos de menor tamaño.
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La apuesta también pasa por fortalecer la relación con sus consumidores. Decathlon cuenta con una base de 2,5 millones de clientes en Colombia y lanzó recientemente Decathlon Club, un programa gratuito que recompensa tanto las compras como la actividad física.
A través de esta iniciativa, la compañía busca incrementar entre un 20 % y un 25 % su base activa durante 2027. Los usuarios pueden acumular puntos al realizar ejercicio, comprar productos reacondicionados, utilizar servicios de reparación o compartir opiniones sobre artículos deportivos.
La aplicación permite conectar plataformas como Strava, Garmin y Fitbit para registrar entrenamientos y reconocer a quienes completen al menos dos horas de actividad física semanal.
Con estas iniciativas, Decathlon busca que su crecimiento en Colombia no dependa exclusivamente de la apertura de nuevos establecimientos, sino también de una mayor frecuencia de compra, la incorporación de nuevas disciplinas y el fortalecimiento de su comunidad de clientes.