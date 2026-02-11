Decathlon celebra 9 años en Colombia revelando plan de expansión para 2030

Decathlon Colombia celebra nueve años de presencia en el país, consolidándose como uno de los mercados de mayor proyección para la compañía a nivel global. En el aniversario, la empresa reveló sus planes de expansión.
Cabe resaltar que en el marco de los 50 años de la marca en el mundo, la operación local reportó ventas superiores a los 100 millones de euros, una expansión sostenida de su red comercial y un crecimiento acelerado de su equipo humano, que la posicionan hoy como el mercado número 25 del grupo francés entre 65 países.
Actualmente, la compañía avanza con un ambicioso plan de crecimiento que proyecta entre 30 y 35 tiendas en el país para 2030, a través de formatos diversos que le permitan llegar a más ciudades y comunidades.
“Este aniversario nos encuentra en un momento de gran solidez. Colombia no solo es un mercado en crecimiento, sino una operación estratégica dentro del grupo, con resultados financieros, expansión sostenida y un equipo cada vez más robusto”, afirmó Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia.
La expansión comenzó con la apertura de su primera tienda en La Colina en Bogotá, y continuó con hitos clave como Barranquilla y Viva Envigado en 2018, llegando a las primeras ciudades fuera de la capital, Centro Mayor en 2024 con la nueva imagen global de la marca, y la reciente apertura en Unicentro Bogotá en enero de 2026.
Un punto diferencial fue el lanzamiento, en septiembre de 2025 en Ibagué, de la primera isla comercial en América, un formato innovador de 42 metros cuadrados diseñado para acercar la oferta deportiva a ciudades intermedias.
En paralelo, la compañía ha fortalecido su propuesta de valor con un portafolio cada vez más alineado a las necesidades del consumidor colombiano, especialmente en categorías como ciclismo, running, natación y deportes de montaña.
A esto se suma la incorporación de marcas estratégicas como Segway, referente en movilidad urbana desde 2023, y Suarez, marca colombiana de ropa de ciclismo disponible en las tiendas desde 2024.
El crecimiento del negocio también ha venido acompañado de una fuerte inversión en las personas, con programas que han contribuido a alcanzar niveles de satisfacción del cliente cercanos a 9,6 sobre 10.
De cara a los próximos años, la compañía prevé superar los 1.000 colaboradores entre 2026 y 2027.