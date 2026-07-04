Decathlon continúa su expansión en Colombia con la apertura de una nueva tienda en Medellín. El punto de venta abrió sus puertas al público en el Centro Comercial Santafé este viernes 3 de julio.
Con esta inauguración, la compañía alcanza 21 tiendas en el país y cinco en Medellín, consolidando a Antioquia como una de las regiones estratégicas para ampliar su presencia en el territorio nacional y acercar el deporte a más personas.
La nueva tienda de la marca francesa contará con 1.170 metros cuadrados construidos y 1.077 metros cuadrados de área comercial, un formato diseñado para responder a las necesidades de los deportistas de la capital de Antioquia.
Los visitantes encontrarán categorías como running, fitness, ciclismo, senderismo, natación y deportes de equipo, además de un concepto omnicanal que les permitirá acceder a todo el portafolio de la marca, combinando la experiencia física de la tienda con los canales digitales.
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De acuerdo con Angie Lizarazo, líder de la región Antioquia y Eje Cafetero de Decathlon, «esta apertura representa mucho más que una nueva tienda. Es un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y refleja el compromiso que tenemos de estar cada vez más cerca de las personas”.
La directiva también señaló que con la inclusión de este nuevo punto de venta se busca seguir democratizando el deporte y ofrecer una experiencia que combine asesoría especializada, innovación y accesibilidad para todos los deportistas.
La apertura de este establecimiento generará alrededor de 30 empleos directos, conformados por asesores comerciales y líderes de sección apasionados por el deporte, además de decenas de empleos indirectos asociados a actividades como logística, mantenimiento, construcción y seguridad.
También incorpora la evolución de la identidad global de Decathlon, con espacios más modernos, una experiencia de compra cada vez más digital y un mayor protagonismo de la tecnicidad de sus productos, desarrollados por la propia compañía desde su diseño hasta su fabricación.
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