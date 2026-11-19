La construcción de la línea 1 del metro de Bogotá proyecta incorporar aproximadamente 1.500 técnicos chinos de manera acumulada hasta septiembre de 2027.
Así lo informó la empresa Metro, que explicó que la llegada de estos trabajadores responde a las dificultades para conseguir mano de obra colombiana con experiencia específica en determinados oficios requeridos para la ejecución del proyecto.
La empresa señaló que la construcción atraviesa una etapa de alta demanda de trabajos especializados, debido a la ejecución simultánea de actividades en el viaducto, el patio taller, las estaciones, las redes, el espacio público y los sistemas metroferroviarios.
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De acuerdo con el inventario de perfiles laborales de la compañía, al menos 93,5 % de las ocupaciones requeridas exige el dominio de un oficio o especialidad. Entre los perfiles que necesita el proyecto se encuentran ingenieros y técnicos en sistemas HVAC, redes hidrosanitarias, protección contra incendios, electricidad, soldadura, acabados y estructuras metálicas, además de maestros de obra y operadores de equipos especializados.
La compañía explicó que las dificultades para conseguir personal se concentran particularmente en mampostería, HVAC, redes hidráulicas y operación de maquinaria. También advirtió que, aunque existen candidatos interesados en las convocatorias, estos no necesariamente cuentan con la experiencia, las certificaciones o la disponibilidad que requieren los cargos.
Además, señaló que varios proyectos de infraestructura de gran escala se desarrollan simultáneamente en Bogotá y sus alrededores, lo que ha incrementado la competencia por trabajadores con conocimientos técnicos específicos.
En ese contexto, la contratación de técnicos chinos busca garantizar la continuidad de las actividades constructivas. La empresa precisó que se trata de personal con experiencia y competencias para atender los diferentes frentes de trabajo, y que su vinculación debe cumplir los requisitos laborales y migratorios establecidos en Colombia.
Metro de Bogotá busca fortalecer la contratación local
Pese a la incorporación proyectada de trabajadores extranjeros, Metro aseguró que mantiene estrategias para ampliar la participación de mano de obra colombiana en la construcción del sistema.
Según el comunicado, desde enero de 2026 la compañía ha organizado 27 ferias y jornadas de empleo, con una asistencia acumulada de 13.897 personas. Estas actividades buscan responder a las necesidades de personal durante el pico de ejecución del proyecto, que podría superar los 18.000 trabajadores.
Como resultado de sus estrategias de reclutamiento, entre septiembre y el 13 de noviembre de 2026 se registraron 1.411 vinculaciones laborales.
Para ampliar la búsqueda de candidatos, la empresa extendió sus convocatorias a otras regiones del país y estableció incentivos para facilitar el traslado de trabajadores a Bogotá, entre ellos auxilios de transporte y apoyo para gastos de desplazamiento.
La estrategia también cuenta con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y alianzas con cuatro empresas especializadas en selección y gestión de recursos humanos: Job&Talent, Activos, Adecco y Summar.
Formación con el SENA y transferencia de conocimientos
Otra de las medidas anunciadas por Metro Línea 1 es el fortalecimiento de la formación de trabajadores colombianos mediante una articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), particularmente con la Regional Bogotá y el Centro de Formación de la Construcción.
El programa contempla capacitar entre 120 y 150 personas mensualmente para desarrollar competencias prácticas en áreas como mampostería, instalación de redes, canalizaciones y otras actividades constructivas.
Una vez finalizada la formación, los trabajadores podrán apoyar labores específicas bajo la supervisión de técnicos y oficiales especializados. La empresa aclaró que las actividades que requieren competencias técnicas certificadas, como las conexiones, verificaciones, pruebas y energización de instalaciones eléctricas, continuarán bajo responsabilidad de personal competente.
A esto se suma un modelo de formación de maestro-aprendiz, mediante el cual los técnicos chinos trabajarán conjuntamente con los colombianos en los frentes de obra para transmitir conocimientos especializados y habilidades prácticas.
Metro Línea 1 indicó que los trabajadores extranjeros y nacionales desarrollan sus actividades bajo el mismo marco normativo laboral colombiano, con garantías relacionadas con descansos, vacaciones y compensación por trabajo suplementario.
Finalmente, la compañía hizo un llamado a las instituciones educativas, los centros de formación, las asociaciones gremiales y el sector productivo para anticipar las necesidades de talento humano de los próximos proyectos de infraestructura.
Según la empresa, la experiencia del Metro de Bogotá evidencia una brecha entre los perfiles que demandan las grandes obras y la disponibilidad de trabajadores con experiencia específica, por lo que considera necesario fortalecer la formación técnica antes de que se abran las vacantes y comience la ejecución de los proyectos.