El sistema eléctrico colombiano recibirá de Isagen una energía equivalente al consumo de Cali

En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) celebrado en Bogotá, el presidente de la compañía, Camilo Marulanda, reveló los principales proyectos de la empresa que le permitirán añadir una energía equivalente al consumo de una ciudad como Cali. También abordó las cifras de agentes de la cadena eléctrica, como Air-e, en deudas con la empresa.
¿Cuáles son los proyectos de energía solar en los que están avanzando?
Tenemos casi 800 megas andando, entre varios proyectos en diferentes zonas del país, y a eso le estamos adicionando temas de baterías a gran escala. Nuestra meta era agregar 1.000 megas nuevos de capacidad a 2027 en los últimos tres años. Vamos a estar por ahí o un poco por encima.
¿Estos 1.000 megas para cuándo?
Deberían estar todas operando a final del año entrante (2027).
¿Cuánta capacidad tendrían de abastecimiento los hogares?
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Es grande. Isagen tiene alrededor de 3.500 megas de capacidad. Otros 1.000 megas solares podrían ser más que suficientes para abastecer una ciudad grande como Cali.
Inclusive un poco mayor. Esa es la idea. Seguir creciendo. Estamos realizando nuevas oportunidades de inversión. Creo que el ambiente de inversión ha cambiado en el país, eso hay que aprovecharlo.
¿Qué proyección tienen del nivel de sus embalses bajo la ola de calor?
Los embalses están en el sistema como 6 % por encima de la media histórica, y en el caso de nosotros, 20 %. Eso suena bien, pero es poco. La capacidad de almacenamiento del sistema ha disminuido y no nos podemos confiar en eso. Yo creo que la clave es ahorrar energía, guardar esa agua que tenemos en esos reservorios y prepararnos.
¿Qué proyecciones tiene la compañía con el fenómeno de El Niño? ¿Hay riesgos en el sistema?
Creo que hay un riesgo que se viene advirtiendo desde hace algunos años. Uno, oferta insuficiente. La oferta ha crecido como 20 % de lo que esperábamos en los últimos seis años, y la demanda está creciendo al doble de lo que esperábamos. Este fenómeno climático va a poner a prueba todo el sistema.
¿Existen riesgos de un racionamiento o un apagón?
Es posible que tengamos una situación extrema. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno son las adecuadas en términos de intervenir los reservorios, guardar el agua, incrementar la generación térmica, techar los precios de bolsa. Segundo, todo el tema de generar incentivos para que la gente ahorre energía. Eso es lo que se puede hacer ahora.
Creo que la coordinación entre los agentes del gobierno es clave y vamos a ver cómo se comporta el sistema ante esta situación.
¿Cómo ve las subastas que planea la CREG con la finalidad de aumentar la confiabilidad en el sistema?
Son necesarias. Tenemos una energía en firme que está por debajo de lo que consume el país, y para solventar eso vamos a necesitar mucha inversión, varias subastas, tanto de firmeza o de capacidad como de contratos, y creo que entre más rápido se haga, mejor.
¿A qué se debe la caída en las utilidades en los últimos trimestres?
El primer trimestre fue difícil porque los precios de bolsa estuvieron bajos, casi en la base, y eso tuvo un efecto importante. El segundo elemento grande son los costos de la deuda, por el tema de los índices de deuda, por encima de lo que veníamos teniendo.
Esos son los dos factores clave. Creo que a final de año debemos estar por encima de lo que estuvimos el año pasado en cuanto a utilidad neta. Ese tema, la verdad, no me preocupa en este momento.
Nuestro foco en este momento es más en temas de crecimiento y de poder garantizarles a nuestros clientes y al sistema los compromisos que hemos tenido con ellos en términos comerciales.
¿Cuánto les debe Air-e?
Air-e nos debe cerca de $95.000 millones. Creo que es lo más relevante, y eso es una conversación abierta con el gobierno para ver cómo va a respaldar esas deudas posintervención de esa compañía.
El gobierno mencionó que va a darle $300.000 millones al Fondo Empresarial de la SuperServicios. ¿Cómo ve eso?
Destacado:
Lo que yo entiendo es que ese monto de $1,5 billones se van a enfocar más en las termoeléctricas, pero creo que hay que ver a futuro cómo va a ser el repago de esas deudas, posintervención.