Odinsa reporta caída en ingresos durante el tercer trimestre de 2026

Odinsa presentó su balance financiero correspondiente al tercer trimestre del 2026. La filial de infraestructura del Grupo Argos despidió septiembre con ingresos por $86.090 millones, lo que se traduce en una caída del 26 % respecto al año anterior.
De acuerdo con la compañía, esta variación se explica por un efecto contable correspondiente a un menor ingreso por el método de participación patrimonial del Fondo de Capital Privado (FCP) Odinsa Infraestructura.
Al hacer un desagregado, los datos muestran que, entre junio y septiembre, esta cifra representó $16.776 millones frente a $79.771 millones en el tercer trimestre de 2025, donde se ejecutó el cierre financiero de la fase dos del Túnel de Oriente.
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Respecto al Ebitda, el reporte señala que Odinsa alcanzó los $35.170 millones, 62 % menos que el mismo periodo del año anterior.
Los resultados también muestran que, entre enero y septiembre, Odinsa reportó ingresos por $274.107 millones; un Ebitda de $168.405 millones y una utilidad neta de $112.537 millones.
Mientras que en términos de endeudamiento, la deuda financiera consolidada se ubicó en $439.157 millones al cierre de septiembre. El incremento frente al año anterior obedece principalmente a la incorporación de Ticsa y a créditos tomados para financiar su adquisición.
“Los resultados del trimestre reflejan el valor de un portafolio diversificado y una gestión activa de nuestros activos. Las operaciones financieras en Opain y Pacífico 2, sumadas a la llegada de Ticsa, nos permiten generar liquidez, optimizar estructuras de capital y abrir nuevas oportunidades de inversión, impulsando la creación de valor para nuestros accionistas, inversionistas y la sociedad”, destacó Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa.
Desempeño operacional
La compañía reportó que durante el tercer trimestre las concesiones aeroportuarias movilizaron 13,4 millones de pasajeros, frente a los 13,1 millones en el mismo periodo de 2025. Esto se traduce en un incremento del 2,1 %.
Dicho comportamiento se vio impulsado principalmente por el buen desempeño del tráfico internacional, tanto en el aeropuerto internacional El Dorado (Bogotá) como en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre (Quito).
Por su parte, las concesiones viales registraron un tráfico de 10,23 millones de vehículos en el trimestre, un aumento del 0,2 % frente al mismo periodo del año anterior.