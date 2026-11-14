OCDE pone la lupa sobre los desafíos que enfrenta Colombia para atraer inversiones verdes

América Latina cuenta con condiciones estratégicas para impulsar la transición verde. Este perfil va desde una matriz energética con alta participación de fuentes renovables hasta su riqueza en biodiversidad y disponibilidad de minerales críticos. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere fortalecer la confianza institucional, garantizar reglas de juego claras y facilitar la llegada de nuevas inversiones.
Así lo planteó Sebastián Nieto Parra, jefe de la División para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, durante el foro de sostenibilidad de Corficolombiana ‘Luz Verde: Acuerdos para el Desarrollo’. En entrevista con Valora Analitik, el experto habló sobre las oportunidades de Colombia y los desafíos para avanzar hacia una transición verde y justa.
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¿Qué papel puede desempeñar Colombia en la transición verde, teniendo en cuenta las condiciones y oportunidades que tiene América Latina?
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Colombia, al igual que varios países de Latinoamérica, cuenta con unas dotaciones que la posicionan muy bien para impulsar esa transición.
En primer lugar, está la matriz energética, que tiene un componente de energías renovables más alto que el promedio mundial. También tenemos una alta biodiversidad y estamos entre los países más biodiversos del mundo. Finalmente, contamos con algunos minerales críticos que son fundamentales para llevar a cabo ese proceso.
Así que tenemos las condiciones para aprovechar estas oportunidades al máximo, en un contexto en el que, debido al cambio climático que estamos observando, cada vez es más evidente su importancia.
América Latina es considerada como una de las despensas del mundo. ¿Qué rol desempeña la región en materia de seguridad alimentaria?
En este momento, América Latina representa el 18 % del total de las exportaciones alimentarias a nivel mundial. Es una cifra alta si la comparamos con lo que representa la región en términos de población mundial, que es cerca del 8 %, o el PIB mundial, que corresponde al 6 %.
En el caso de Colombia, el territorio puede posicionarse aún más en este campo. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para producir agroalimentos que tienen una alta demanda. También cuenta con las condiciones geográficas para exportarlos.
Además, estamos frente a una oportunidad cada vez mayor, en la que se está valorando la importancia de las emisiones de CO2 asociadas a estas producciones. Y gracias precisamente a la matriz energética y a todo lo que todavía podemos generar en materia de energías renovables, podemos tener productos que estén muy bien valorados a nivel internacional.
Para eso, por supuesto, la trazabilidad de estos productos es fundamental. También es clave llegar a acuerdos con las sociedades y las comunidades locales, con el fin de lograr procesos en los que el valor agregado se quede también en esas comunidades.
Uno de los aspectos que suelen evaluar las empresas a la hora de invertir en otros países son las condiciones tributarias. ¿Cómo está Colombia en esta materia frente a sus pares de la OCDE y qué peso tiene esto en su competitividad?
En cuanto al indicador de impuestos sobre el PIB, en Colombia estamos cerca del 20 %, un poco por debajo de ese nivel. En América Latina es algo superior al 21 %, mientras que en el conjunto de la OCDE estamos hablando del 34 % del PIB.
Sin embargo, más importante que los niveles de tributación es la estructura tributaria. Lo que vemos es que, en Colombia, la contribución de las empresas formales al total de los ingresos tributarios es bastante alta. Estamos hablando de cerca del 25 % de la tributación, mientras que en los países de la OCDE ese indicador es inferior (entre el 11,9 % y el 17,8 %).
De forma general, el punto clave es cómo generar mecanismos que no afecten el emprendimiento y, sobre todo, las inversiones en sectores verdes, que son fundamentales para la transición verde y justa.
Otro elemento que incide en las decisiones de inversión es la confianza institucional. ¿Cómo se puede recuperar esa confianza entre las personas y los diferentes actores?
Ese tema es fundamental, ya que sin confianza en las instituciones va a ser muy difícil avanzar en cualquier agenda que necesite consensos tan importantes como los que requiere la transición.
Por eso, hoy en día es clave generar acuerdos y discusiones basadas en evidencia entre los diferentes actores, para finalmente lograr los objetivos que todos queremos para la comunidad de América Latina.
Es un tema en el que hemos insistido desde la OCDE, particularmente en nuestro informe regional en ediciones pasadas. Lo llamamos la implementación del contrato social, que consiste en socializar con los diferentes actores lo que se quiere realizar, de forma ordenada, basada en evidencia y eficiente, donde los consensos son fundamentales.
También es muy importante generar esos acuerdos con los gobiernos subnacionales para llevarlos a cabo. Lo que hemos visto es que mostrar resultados de estas inversiones, tener apuestas claras basadas en consensos y mejorar algunos procesos puede ayudar. Creo que hay aspectos que se pueden mejorar sin costos fiscales adicionales, como los trámites aduaneros, los procesos de consultas previas y las licencias ambientales. Si se hacen de una forma más eficiente, esto también genera mayor credibilidad en el Estado.
La emisión de bonos sostenibles ha ganado terreno en los últimos años. ¿Qué ha encontrado la OCDE sobre el uso de estos instrumentos?
América Latina y el Caribe son un muy buen ejemplo en la emisión de bonos verdes. Esto es una buena noticia porque estamos apostando por agendas importantes de inclusión social y sostenibilidad verde. Ahora lo que necesitamos ver es cómo se están utilizando esos recursos.
Hoy en día estamos hablando de que cerca del 27 % de las emisiones internacionales de bonos corresponden a instrumentos con esas características en América Latina. En una cifra bastante importante, pero necesitamos seguir reforzando los mecanismos para definir qué es un bono social, qué es un bono verde y qué es un bono sostenible. También debemos fortalecer el monitoreo de estas inversiones, revisar en qué se están gastando los recursos y contar con evaluaciones de terceros que permitan hacer seguimiento a todas estas emisiones.
¿Por qué apostar por los sectores verdes puede impulsar la generación de empleo formal en la región?
Nuestras estimaciones muestran que, si invertimos un punto adicional, por ejemplo, en sectores verdes, podemos tener una ganancia de empleo formal que puede alcanzar el 10 % en varios países de América Latina de aquí a 2030. Entonces, hay beneficios importantes en términos de creación de empleo.
Nuevamente, para que esa creación de empleo se dé de una forma inclusiva, también tiene que estar acompañada de políticas sociales, porque las inversiones verdes por sí solas benefician sobre todo a los hombres altamente educados y formales.
Por eso, deben acompañarse de políticas de equidad de género y de formalización laboral, es decir, hay que ver cómo acompañar a las personas más vulnerables con las competencias necesarias para la transición verde.
Esto también requiere una conexión con los diferentes sistemas de asistencia social y de transferencias monetarias que tenemos en América Latina.
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Desde la OCDE, ¿cuáles son los principales elementos que debería contemplar una hoja de ruta para avanzar en la transición verde?
Un tema fundamental es la gobernanza. Se necesita tener una apuesta clara por los sectores económicos, basada en un proceso que involucre al sector privado, la sociedad civil y los gobiernos subnacionales. Esto es fundamental para alcanzar acuerdos y generar eficiencias en los procesos, así como para definir en cuáles sectores se va a apostar para generar esas inversiones.
Un segundo aspecto es el financiamiento. Aquí hay elementos clave que debemos considerar, como la integración de las bolsas de Colombia, Santiago y Lima. También es importante generar mayores interacciones entre la banca nacional de desarrollo y la banca multilateral, así como alianzas con entidades privadas.
Estamos en un contexto de espacios fiscales totalmente limitados y, frente a eso, la banca de desarrollo puede desempeñar un buen papel, siempre que cuente con un gobierno corporativo bien diseñado.
Además, vemos importante el papel de las alianzas internacionales, a través de inversiones de calidad. La agenda Global Gateway, por ejemplo, es una oportunidad para ambas regiones, Europa y América Latina, en materia de inversiones dirigidas hacia sectores verdes.
Se habla de la necesidad de establecer reglas claras para atraer nuevamente inversión y reconstruir la confianza. ¿Cuáles son los principales lineamientos que deberían tenerse en cuenta?
Hay que tener reglas claras, primero, por el lado de la política económica, con sistemas creíbles en materia fiscal y monetaria. Creo que hay muy buenos ejemplos en América Latina. El caso del Banco de la República, con una política monetaria de inflación objetivo, es algo muy bienvenido.
Además, se necesitan reglas claras en cuanto a los diferentes contratos que hay detrás de estas inversiones. Nuevamente, es importante generar procesos eficientes, en los que, sin duda alguna, debemos tener procesos participativos, pero con reglas bien definidas y, sobre todo, que se cumplan.