Nubank recibe aval para convertirse oficialmente en banco: Así transformará sus operaciones

Nubank recibió la autorización del Banco Central de Brasil para adquirir Banco Porto Real de Investimentos, una operación anunciada en julio pasado que le permitirá incorporar una licencia bancaria a su estructura financiera.
De acuerdo con la entidad, este aval le permitirá a Nu ampliar su capacidad operativa en el mercado brasileño y ajustarse a las disposiciones de la Resolución Conjunta, expedida por el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional (CMN), que regula el uso de la denominación «banco» por parte de las instituciones financieras.
La compañía indicó que la adquisición quedará formalizada en los próximos días. Con esta incorporación, Nubank contará con una nueva autorización que se sumará a las tres licencias que ya posee: entidad de pagos, compañía de crédito, financiamiento e inversiones y empresa de corretaje de valores (CTVM).
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Según explicó la organización, la operación no implicará requisitos adicionales de capital ni de liquidez para su conglomerado prudencial.
Brasil es el principal mercado de Nubank. Después de 13 años de presencia en ese país, la entidad supera los 120 millones de clientes. Como parte de su estrategia de crecimiento, anunció inversiones por 45.000 millones de reales brasileños (R$) para este año, un monto que casi duplica los recursos comprometidos dos años atrás.
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El impacto de sus operaciones también se refleja en los indicadores de inclusión financiera. Una encuesta realizada por la compañía señala que 31,5 millones de personas, equivalentes a uno de cada cinco adultos brasileños, accedieron por primera vez a cuentas, productos de crédito y alternativas de ahorro a través de sus servicios.
En cuanto a los beneficios económicos para sus usuarios, Nubank estima que estos han ahorrado 134.700 millones de reales brasileños desde 2025, al evitar el pago de comisiones y otros cargos bancarios.
Por otra parte, la entidad resaltó sus resultados en materia de servicio al consumidor. Según informó, mantiene uno de los índices más bajos de reclamaciones ante el Banco Central entre las principales instituciones financieras de Brasil.