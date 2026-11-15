La compañía Solé puso en operación dos de las 16 minigranjas solares que desarrolla en el departamento del Cesar con financiación de Skandia. Las instalaciones tienen una capacidad conjunta de 2,64 megavatios pico (MWp) y ya están entregando electricidad al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El proyecto contempla una inversión superior a $68.000 millones. De este monto, más de $24.000 millones corresponden a aportes de capital de los socios, principalmente de Skandia, mediante recursos de su posición propia. Los más de $44.000 millones restantes provienen de un crédito otorgado por Bancóldex bajo el esquema de financiación de proyectos.
Las otras 14 minigranjas se encuentran en distintas etapas de construcción y comenzarán a operar de manera gradual entre 2026 y 2027. Una vez estén en funcionamiento las 16 instalaciones, el complejo tendrá una capacidad instalada de 21,12 MWp y una producción promedio estimada de 35.200 megavatios hora (MWh).
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La iniciativa avanza en medio de los retos que enfrenta Colombia para garantizar el abastecimiento de energía. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) estima una probabilidad superior al 90 % de que se presente un fenómeno de El Niño muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. A esto se suma la participación de la generación hidráulica, que representó el 65,8 % de la electricidad producida en julio, según XM.
La generación solar gana participación en Colombia
El desarrollo de las minigranjas coincide con el crecimiento de las fuentes renovables en la matriz eléctrica nacional. De acuerdo con XM, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron al sistema 55 proyectos de generación, todos de tecnología solar. De estos, 52 correspondieron a iniciativas de generación distribuida.
Asimismo, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) contabilizó 24.447 techos solares y sistemas de autogeneración y generación distribuida en mayo de este año.
Con esta inversión, Skandia busca ampliar su exposición a activos alternativos y diversificar su portafolio mediante infraestructura energética. Por su parte, Solé tiene a su cargo el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de las plantas, además de aportar su experiencia en la comercialización de electricidad.
Las compañías proyectan completar la entrada en operación de las 16 minigranjas durante 2026 y 2027, con lo que alcanzarán una capacidad conjunta de 21,12 MWp.