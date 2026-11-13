Definidos ponentes de comisiones económicas de la Cámara para la reforma tributaria de De la Espriella

Las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes designaron este viernes, 13 de noviembre, a los coordinadores y ponentes que tendrán a su cargo el primer debate de la reforma tributaria del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
La iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico bajo un marco de equidad, eficiencia y progresividad. Con estas designaciones, el proyecto queda listo para iniciar su discusión en comisiones económicas conjuntas de la Cámara baja.
Ponentes para la reforma tributaria de De la Espriella
En la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, mediante oficio firmado por el secretario general Raúl Fernando Rodríguez Rincón, fue designado como coordinador ponente el representante Guillermo Ignacio Alvira Acosta.
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El equipo de ponentes de esa célula legislativa quedó conformado por los representantes Andrea Camila Vargas de la Hoz, Carlos Gumercindo de la Peña Durán, Chadan Francisco Rosado Taylor, David Pinilla Calero, John Edgar Pérez Rojas, María Janeth Sabogal Robles y Santiago Osorio Marín.
Por su parte, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la coordinación de la ponencia recayó sobre el representante Carlos Cuenca, del partido Cambio Radical.
Junto a Cuenca, fueron nombrados como ponentes de la Comisión Tercera los representantes Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Jorge Rodrigo Tovar (Citrep), Camilo Esteban Ávila (Partido de la U), Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), Yolanda Wong (Partido Liberal), Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Francy Natalia Moreno (Pacto Histórico).
Esta semana, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que confía en que el Congreso aprobará la reforma tributaria, al tiempo que indicó que avanzan las conversaciones con las comisiones económicas para armar la ponencia de primer debate.