EE. UU. ordena detención de vuelos a nivel nacional por «razones de seguridad»

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió este viernes en la tarde una orden de detención en tierra (ground stop) a nivel nacional debido a «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad».
La medida implica la paralización inmediata de todos los despegues en sus puntos de origen dentro del territorio estadounidense. Por su parte, la autoridad aeronáutica indicó que los vuelos internacionales entrantes hacia el país están siendo gestionados caso por caso, sin entregar detalles adicionales de manera inmediata sobre el origen específico de la contingencia.
Las órdenes de detención en tierra a escala nacional son eventos muy excepcionales en la aviación estadounidense. El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA suspendió los despegues por una falla en el sistema de alerta para pilotos; previamente, el tráfico aéreo nacional solo había sido detenido por completo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
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(Noticia en desarrollo).