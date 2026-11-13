Supergiros convierte en hogares su compromiso de $15.000 millones para la reconstrucción de Colombia

Tres meses después del terremoto que sacudió al país, Supergiros comenzó a materializar una de las iniciativas de solidaridad empresarial más significativas de la emergencia: la reconstrucción de las viviendas de sus colaboradores afectados, mediante una inversión anunciada de $15.000 millones y un modelo de gestión que articula la capacidad de ejecución privada con los esfuerzos del Gobierno Nacional.
El pasado 11 de noviembre, la compañía entregó la primera vivienda de su programa, completamente reconstruida, dotada y amueblada, a Luisa Téllez, asesora de Supergiros, y a su abuela Alba en Tuluá, centro del Valle del Cauca, quienes perdieron su hogar como consecuencia de este evento sísmico.
La entrega representa el primer resultado tangible de un compromiso que nació durante la emergencia y que hoy comienza a devolver seguridad, estabilidad y esperanza a las familias afectadas.
El modelo de gestión
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El origen de esta iniciativa se remonta al compromiso asumido por Gustavo Gómez, fundador de Supergiros, ante las autoridades nacionales durante las jornadas de atención a la emergencia en el Chocó.
En Quibdó, la compañía planteó asumir directamente, con recursos propios, la recuperación de las viviendas de sus colaboradores incluidas en el programa, evitando que su atención dependiera exclusivamente de los recursos del Estado.
La decisión permitió establecer un esquema de corresponsabilidad en el cual Supergiros asume la financiación, coordinación técnica y ejecución de las intervenciones, mientras el Gobierno Nacional puede orientar mayores esfuerzos hacia otras familias damnificadas.
El presidente, Abelardo de la Espriella, reconoció públicamente esta iniciativa durante su visita al Chocó, destacando el compromiso voluntario de la empresa con la reconstrucción del país.
Más allá de una contribución económica, la iniciativa de Supergiros representa un modelo de gestión que busca aliviar las cargas financieras y operativas del Estado, acelerar las soluciones habitacionales y demostrar que la solidaridad empresarial puede transformarse en resultados concretos.
Un programa de soluciones habitacionales
Para establecer las necesidades de sus colaboradores, Supergiros adelantó un censo nacional que permitió identificar a más de 1.200 familias afectadas por el terremoto.
Según la evaluación técnica del programa, 620 viviendas requieren procesos de reparación y más de 70 presentan pérdida total, por lo que serán objeto de reconstrucción integral.
La estrategia contempla soluciones diferenciadas según los daños identificados y las condiciones particulares de cada familia, priorizando la recuperación de espacios seguros y funcionales.
La compañía ha estructurado un programa de intervención que combina recursos económicos, capacidad de ingeniería, participación comunitaria y articulación con las administraciones locales.
Viviendas construidas en tres semanas
Uno de los factores que permite acelerar el programa es la implementación de un sistema constructivo prefabricado de mampostería con columnas metálicas, diseñado para desarrollar viviendas de aproximadamente 66 metros cuadrados en un plazo estimado de tres semanas por unidad.
El sistema busca garantizar condiciones técnicas de seguridad y habitabilidad, adaptando los espacios a las necesidades de las familias beneficiarias.
La ejecución se desarrolla mediante distintos frentes de trabajo simultáneos, con el respaldo de firmas de ingeniería y profesionales especializados.
Las administraciones municipales apoyan las labores de demolición de las estructuras afectadas, mientras Supergiros asume la ejecución integral de las nuevas viviendas.
El modelo también contempla la participación remunerada de trabajadores de las comunidades, contribuyendo a la generación de ingresos y a la reactivación económica de los territorios afectados. Con esta metodología, la compañía proyecta concluir las intervenciones previstas a principios de 2027.
Para Edgar Páez, presidente de Supergiros, la primera vivienda entregada representa el cumplimiento de una responsabilidad asumida desde los primeros días de la emergencia.
“Hace tres meses prometimos no dejar sola a nuestra gente. Dijimos que esos recursos se traducirían en esperanza, y hoy esa promesa tiene paredes, techo y es un hogar digno; no descansaremos hasta que el último de nuestros afectados vuelva a tener su casa”, afirmó.
Por su parte, Gustavo Gómez, fundador de la compañía, destacó que la dimensión social de Supergiros trasciende su actividad empresarial. “Este es el reflejo del respaldo genuino hacia nuestra gente. Supergiros no es solo una red de servicios, es una familia que abraza a Colombia”, señaló.