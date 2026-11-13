EPM elevó sus utilidades 16 % a septiembre de 2026 y alcanzó $3,3 billones

El Grupo EPM registró una utilidad neta de $3,3 billones a septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 16 % frente al mismo periodo de 2025. El resultado se alcanzó en medio de mayores costos operativos, presiones sobre los márgenes y condiciones climáticas que afectaron el negocio energético.
De acuerdo con el balance financiero presentado este 13 de noviembre, los ingresos del Grupo llegaron a $30 billones, con un incremento del 4 % anual. Sin embargo, las presiones sobre la operación se reflejaron en un resultado operacional de $4,8 billones y un Ebitda de $6,7 billones, ambos inferiores a los registrados un año atrás.
Entre los factores que incidieron en el desempeño estuvieron el fenómeno de El Niño en Colombia, la volatilidad de los mercados energéticos y el aumento de costos asociados a la prestación de los servicios públicos. También se presentaron condiciones climáticas adversas en Chile, como la marea roja y el invierno altiplánico.
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«Estos resultados reflejan la capacidad de adaptación y la solidez de una organización que trabaja para generar bienestar en los territorios. En un entorno de grandes desafíos, seguimos garantizando la prestación de servicios esenciales, impulsando el desarrollo de las comunidades y creando valor para nuestros grupos de interés. Esa es la razón de ser de EPM y del Grupo EPM», John Maya Salazar, gerente general de EPM.
Las filiales impulsaron las ganancias
Uno de los elementos que contribuyó al resultado neto fue el aporte de las utilidades de las filiales, que ayudaron a fortalecer las ganancias de EPM y compensar parcialmente las dificultades del negocio operativo.
La composición del Ebitda evidencia el peso de las distintas actividades del Grupo. La distribución de energía aportó el 40 %, seguida de la generación con el 33 % y los negocios de acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos con el 22 %. La transmisión representó el 4 % y el gas natural, el 1 %.
Por geografías, Colombia concentró el 78 % del Ebitda, mientras que Guatemala aportó el 9 %, Chile el 6 % y Panamá el 5 %. México, El Salvador y Bermudas representaron participaciones menores.
En cuanto a los resultados individuales de EPM, la compañía reportó un crecimiento del 9 % en sus ingresos frente a septiembre de 2025. La empresa también enfrentó mayores costos por el incremento del salario mínimo, el impuesto al patrimonio y las condiciones del mercado energético.
EPM transfirió $2,4 billones a Medellín
Además de sus resultados financieros, el Grupo EPM reportó un valor agregado de $15 billones a septiembre, recursos que se distribuyeron entre el Estado, las comunidades, los trabajadores, los proveedores y las empresas del Grupo.
De ese monto, $2,5 billones correspondieron a impuestos, tasas, contribuciones y programas sociales, mientras que $6,8 billones se destinaron a trabajadores, proveedores y el sistema financiero. Otros $3 billones fueron reinvertidos en las compañías para fortalecer su infraestructura y respaldar proyectos estratégicos.
En particular, las transferencias realizadas al Distrito de Medellín alcanzaron $2,4 billones durante los primeros nueve meses del año, recursos que contribuyen a financiar programas e inversiones públicas.
Finalmente, el Grupo reportó un indicador de deuda sobre Ebitda de 3,57 veces, mientras que para EPM se ubicó en 4,31 veces. Las cifras reflejan la capacidad de ambas organizaciones para atender sus obligaciones financieras y mantener sus planes de inversión.
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