Dólar en Colombia cerró a la baja y llegó este martes a mínimos de $3.170 : los factores que movieron el mercado

El dólar en Colombia cerró la jornada del 13 de octubre en $3.182,50, con una caída de 0,20 %, en una sesión marcada por la consolidación de la tasa de cambio alrededor de los $3.180.
Durante la jornada, la divisa alcanzó un precio máximo de $3.194 y un mínimo de $3.170,11. El precio de apertura fue de $3.189, mientras que el promedio de negociación se ubicó en $3.179,83.
Después de los primeros movimientos, el dólar pasó buena parte de la sesión en una zona de consolidación cercana a los $3.180, con un comportamiento lateral hacia el cierre. En total, se negociaron US$1.103 millones en 1.585 operaciones.
En la mañana de este martes, la divisa había arrancado al alza y se ubicó en $3.202, unos $3 por encima del cierre del viernes anterior. Sin embargo, durante la sesión perdió terreno y terminó por debajo de ese nivel.
¿Qué mueve al dólar en Colombia?
A nivel local, uno de los factores que incide en el comportamiento de la tasa de cambio es la necesidad de financiamiento del Gobierno Nacional para cubrir el déficit fiscal.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la colocación de títulos de deuda interna, como los títulos de tesorería (TES), atrae recursos al país y puede presionar el precio del dólar a la baja.
“El Gobierno coloca muchos títulos en el mercado interno, coloca muchos TES y atrae recursos, y los inversionistas mismos convierten los dólares en pesos para comprar esos TES. En cualquiera de los dos casos entran muchos dólares al país”, afirmó el funcionario.
Villar también señaló que el Gobierno continúa necesitando recursos para financiar un déficit fiscal elevado y advirtió que reducirlo será un proceso complejo, incluso durante el próximo año.
Mercados internacionales: petróleo y resultados empresariales
En el frente internacional, los precios del petróleo registraron movimientos mixtos. El crudo WTI para entrega en noviembre se ubicó en US$94,22 por barril, con un avance de 0,08 %, mientras que el Brent para entrega en diciembre cotizó en US$105,75, con una caída de 0,84 %.
Por su parte, el cobre para entrega en diciembre se negoció en 6,7315, con un incremento de 0,02 %, según las cotizaciones reportadas.
Los inversionistas también siguieron los resultados financieros de grandes entidades de Estados Unidos, entre ellas JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs y Citigroup, en una jornada en la que los balances corporativos se mantuvieron entre los focos de atención del mercado.
Además, Anthropic anunció la divulgación de nuevas cifras de ingresos, en un contexto en el que las finanzas de las compañías de inteligencia artificial adquieren mayor relevancia para el sector tecnológico y los mercados.
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