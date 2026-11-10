La electricidad fue el servicio que más aumentó en la canasta energética de Colombia durante octubre

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el dato de inflación de octubre de 2026, que se ubicó en 6,3 % anual. Sin embargo, al analizar los componentes de la canasta energética que tiene impacto en los hogares, la electricidad fue el servicio que presentó el mayor incremento en los precios.
Los datos del DANE señalaron que el rubro de alojamiento, agua y servicios públicos registró una inflación anual de 5,62 %, con una contribución de 1,75 puntos porcentuales al total del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación.
Dentro de ese segmento están los servicios de electricidad, gas y otros combustibles, que tuvieron en conjunto una inflación de 5,82 % y una contribución de 0,27 puntos porcentuales al resultado total del índice.
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No obstante, al analizar exclusivamente la electricidad, este servicio registró una inflación anual de 6,92 %, la más alta dentro de la canasta energética, por encima del gas, las estufas, los hornos y las pipetas de gas. Además, aportó 0,24 puntos porcentuales al total del IPC. Por su parte, el gas presentó una inflación anual de 2,7 % y una contribución de 0,03 puntos porcentuales al resultado total del IPC.
Nicolás Pineda, integrante del grupo de investigaciones del Grupo Cibest, proyectó en julio de 2026 que este comportamiento en la canasta energética se presentaría por dos razones. La primera es el aumento de la generación térmica, cuyo costo es superior al de la generación eléctrica mediante centrales hidroeléctricas. La segunda es el mayor consumo de gas importado, cuyo precio es más elevado que el del gas producido a nivel nacional.
De otro lado, si el fenómeno de El Niño se presenta con alta intensidad, disminuiría la generación de energía hidráulica, obligando al sistema a depender en mayor medida de las plantas térmicas; estas utilizan el gas como uno de sus principales insumos, por lo que una mayor participación del gas importado crearía presiones alcistas sobre las tarifas de electricidad para los hogares.
Pineda añadió que las plantas térmicas ya están operando con mayor intensidad, lo que incrementa el costo de generación de energía. Asimismo, señaló que la participación del gas importado venía en aumento, consolidando una mayor presencia de este energético en el consumo nacional.
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A este panorama se suma que un fenómeno de El Niño intenso también podría generar aumentos en los precios de alimentos, como el arroz, debido a que las altas temperaturas afectan los cultivos de ciclo corto, uno de los componentes de mayor peso dentro de la canasta básica.