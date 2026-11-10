100 días de De la Espriella: The Economist compara su estilo de gobierno con el de Donald Trump

La revista británica The Economist publicó un análisis sobre los primeros 100 días del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, bajo el título “El presidente colombiano, aliado de Trump, no tiene piedad”.
En el artículo, el medio examina las decisiones del mandatario en materia de seguridad, economía y política, y advierte sobre los desafíos que enfrenta su administración para cumplir las promesas de campaña y atender los problemas estructurales del país.
En materia internacional, The Economist compara varias de las decisiones de De la Espriella con la agenda del presidente estadounidense Donald Trump. Entre ellas, destaca la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación militar impulsada por Estados Unidos para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, así como el respaldo del mandatario colombiano a la agenda antiglobalización de Trump.
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La publicación también señala que De la Espriella comparte algunas de las reacciones de Trump frente a las críticas y las instituciones, y menciona decisiones que, a su juicio, han profundizado las tensiones políticas internas.
El medio advierte que el Gobierno podría enfrentar un escenario de mayor movilización social. El Pacto Histórico, junto con sindicatos y organizaciones estudiantiles, convocó a una jornada nacional de protesta para el 19 de noviembre contra los recortes presupuestarios.
La revista recuerda que en una movilización anterior se congregaron cerca de 60.000 personas y señala que De la Espriella calificó a sus críticos como una “pequeña minoría que quiere detener a Colombia”. Según el análisis, a medida que aumente la participación en las protestas, será más difícil para el mandatario mantener esa postura frente a sus opositores.
Crisis fiscal y tensiones políticas
Otro de los principales desafíos que identifica The Economist es la situación de las finanzas públicas. La revista señala que el Gobierno tiene recursos limitados para financiar la seguridad y otras prioridades, en medio de los problemas de deuda pública y déficit fiscal que enfrenta Colombia.
En ese contexto, menciona las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la propuesta de Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno Nacional. Sin embargo, advierte que su aprobación no será sencilla, debido a que el control del presidente sobre el Congreso es limitado.
El análisis también plantea que “los instintos antiliberales” del mandatario lo han puesto en una trayectoria de confrontación con el Congreso y los tribunales. A esto se suman cuestionamientos sobre su relación con las instituciones y sectores críticos de su administración.
La revista menciona, entre otros episodios, la salida del director del DANE, luego de que este señalara que no había encontrado pruebas de una supuesta manipulación de las cifras del mercado laboral durante el Gobierno de Gustavo Petro.
También hace referencia a la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), después de que se conocieran versiones sobre una instrucción del presidente para que sus ministros no se reunieran con el dirigente gremial. Asimismo, señala que periodistas críticos del Gobierno han perdido sus empleos.
De la Espriella y la seguridad, según The Economist
Uno de los aspectos centrales del análisis es la estrategia de seguridad y la exposición que hace el presidente de los operativos a través de sus redes sociales. La revista lo describe como el “nuevo sheriff de Colombia”, en referencia a los videos en los que aparece acompañando procedimientos de las autoridades y mostrando a presuntos delincuentes esposados.
Sin embargo, The Economist advierte que el Gobierno necesitará mucho más que videos de TikTok para debilitar la influencia que ejercen los grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal en distintas regiones del país. También señala que las operaciones militares y las capturas no necesariamente representan un cambio de fondo en el control territorial de estas organizaciones.
El medio recuerda que, durante el Gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados ampliaron su presencia y la seguridad se deterioró, mientras la producción de cocaína alcanzó niveles históricos. Frente a ese panorama, destaca que De la Espriella canceló las conversaciones de paz, intensificó las operaciones militares contra estas estructuras, reportó la muerte de objetivos de alto valor y autorizó extradiciones de personas requeridas por la justicia estadounidense.
El artículo concluye que la estrategia política del presidente también parece apoyarse en una confrontación cultural que busca movilizar a sus bases de cara a las elecciones regionales de octubre del próximo año y consolidar su posición en la derecha colombiana.