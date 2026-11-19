En rechazo a la Ley de Rescate presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), junto con el Comando Nacional Unitario y organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y populares, ratificó la convocatoria para el paro nacional este jueves 19 de noviembre.
Según la CUT, la medida del Gobierno “afectaría gravemente las condiciones de vida de los colombianos, al incrementar las cargas tributarias sobre productos de la canasta familiar, amenazar la estabilidad del empleo público y poner en riesgo derechos laborales y sociales”.
En el juicio de la Central, dicha iniciativa “contempla beneficios para grandes capitales”, y considera que “profundiza la desigualdad y traslada a los trabajadores y sus familias el peso de las decisiones económicas del Gobierno”.
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Por todo lo anterior, le exige al Ejecutivo garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica, la seguridad de los manifestantes y el respeto por los derechos humanos durante las movilizaciones.
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Puntos de concentración y movilización
Bogotá: Parque Nacional a las 9:00 a. m.
Antioquia: Medellín, Parque de la Resistencia, a las 9:00 a. m., con recorrido hasta La Alpujarra. Rionegro, en la glorieta del Centro Comercial San Nicolás, a las 9:00 a. m., y Apartadó, frente al Centro Comercial Nuestro Urabá, a las 7:30 a. m., con llegada a la plazoleta de la Alcaldía.
Boyacá: Tunja y Duitama, frente a la UPTC; Sogamoso, en el parque El Laguito, con desplazamiento hacia el Parque de la Villa; Puerto Boyacá, en la Institución Educativa Antonia Santos; y Cubará. Los encuentros están previstos para las 9:00 a. m.
Caldas: Manizales, Teatro Los Fundadores, desde las 8:00 a. m. Confluirán organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales.
Quindío: Armenia, salida desde la Universidad del Quindío, sobre la vía principal. La hora está pendiente de confirmación.
Risaralda: Concentraciones desde las 6:00 a. m. en el CAM de Dosquebradas y en la vía Armenia, junto a los bloques de Ciudad Pereira. Posteriormente, habrá una movilización hacia el Parque Olaya Herrera, donde se realizarán actividades culturales y de economía popular.
Santander: Bucaramanga, encuentro en Puerta del Sol desde las 5:30 a. m. La movilización comenzará a las 10:00 a. m. por la carrera 27 y avanzará hasta la plaza Luis Carlos Galán.
Norte de Santander: Cúcuta, frente a CENS-EPM, en el barrio Sevilla, a las 8:00 a. m.
Tolima: Ibagué, Plaza de Bolívar, a las 8:00 a. m., con participación de organizaciones estudiantiles, del SENA y de la Universidad del Tolima. También se contempla una olla comunitaria en el sector de la calle 37.
Huila: Neiva, Centro de Convenciones José Eustasio Rivera; Pitalito, frente al Metro; Garzón, parque Nazaret; y La Plata, frente al Hospital San Antonio. Las concentraciones serán a las 8:00 a. m.
Atlántico: Barranquilla, Colegio INEM, sobre la calle 30, a las 8:00 a. m.
Bolívar: Cartagena, recorrido desde el Colegio INEM hasta la transversal 54, sector de Napoleón Perea, a las 3:00 p. m.
Magdalena: Santa Marta, desde el SENA Comercial hasta la Gobernación del Magdalena, a las 8:00 a. m.
Cesar: Valledupar, desde la plazoleta del SENA hasta la plazoleta Alfonso López, a las 8:00 a. m.
Sucre: Sincelejo, desde el monumento El Pescador hasta el parque Santander, a las 8:30 a. m.
La Guajira: Riohacha, desde el parque Simón Bolívar hasta el parque de la Alcaldía, a las 7:00 a. m.
Córdoba: Montería, parque Los Laureles, a las 8:00 a. m., con llegada al Parque Central.
Valle del Cauca: Cali, desde el Parque Obrero hasta La Retreta, a las 7:00 a. m.
Cauca: Popayán, glorieta de La Chirimía, a las 9:00 a. m. Asoinca saldrá desde su auditorio y se integrará a la movilización en la vía Panamericana.
Nariño: Pasto, desde el parque Santiago hasta la plaza de Nariño, a las 9:00 a. m.
Chocó: Quibdó, concentración en el Parque Centenario, a las 9:00 a. m. El recorrido pasará por la carrera primera y continuará por la carrera 24 hasta la 7, para finalizar en el mismo parque.
Caquetá: Florencia, polideportivo Versalles, a las 9:00 a. m.
Putumayo: Mocoa, desde la bomba Las Villas hasta el Parque Central, a las 8:00 a. m.
Amazonas: Leticia, desde Inravisión hasta el parque Santander, a las 9:00 a. m.
Casanare: Yopal, parque del Intra, a las 8:00 a. m.
Meta: Villavicencio, concentración en el SENA a las 8:00 a. m. El recorrido continuará por el centro comercial Viva, Cofrem de la avenida 40 y la Alcaldía, hasta llegar al parque principal.
Guaviare: Concentración en ADEG, a las 9:30 a. m.
Arauca: Asamblea el 19 de noviembre y movilización para el 20 de noviembre. Actividades en Fortul, en el monumento Los Colonos; Saravena, en Asedar; Arauquita, Tame, Arauca, Rondón y Tame Norte, desde el parque central.