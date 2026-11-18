Honorio Henríquez, presidente del Senado de la República, anunció que solicitarán al Gobierno De la Espriella excluir algunos de los puntos más polémicos de la Ley de Rescate, entre ellos los cambios a la base gravable del impuesto de renta para personas naturales.
El congresista manifestó que no considera conveniente reducir el umbral a partir del cual los ciudadanos deben declarar renta, pues, a su juicio, esta medida terminaría aumentando la carga tributaria de los hogares y limitaría su capacidad de ahorro e inversión.
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“Aumentar o gravar a las personas naturales, aumentarles la declaración de renta, el porcentaje, es condenarlos a que cada día tengan menos opciones de ahorro, de poder invertir y de tener dinero para los temas propios del hogar”, señaló Henríquez.
Pero, además de los cuestionamientos a los cambios tributarios, el senador del Centro Democrático planteó que la Ley de Rescate debería contemplar una reducción del tamaño del Estado como alternativa para generar ahorros y mejorar las finanzas públicas.
En ese sentido, señaló que su partido político trabaja en una contrapropuesta que incluiría la eliminación de varios ministerios y otras entidades estatales.
“Hay que reducir la burocracia, reducir entidades y eso hace parte de nuestras propuestas y el Centro Democrático presentará un balance definitivo de lo que debe ser la Ley de Rescate Fiscal”, afirmó.
Explicó que la propuesta todavía está en análisis con expertos económicos que asesoran al partido en la elaboración de sus planteamientos frente a la iniciativa del Gobierno.