El operador del mercado eléctrico colombiano, XM, señaló que el nivel de los embalses de energía cerró octubre en 77,35 %. Lo anterior significa que este fue el sexto mes consecutivo en el que los aportes hídricos se ubicaron por debajo de 80 % de la media histórica.
Esto es importante porque Colombia está atravesando un fenómeno de El Niño que tendría su pico en diciembre de 2026. Para enfrentar este evento con mayor solvencia y reducir el estrés en el sistema, el nivel de los embalses debe permanecer en 80 % o más.
Adicionalmente, XM señaló que en lo que va de noviembre se están registrando mínimos históricos a nivel diario. La entidad agregó que al sistema le restan 12 días para que finalice la segunda temporada de lluvias, y con ello, entre en una fase de mayor actividad el fenómeno de El Niño. Por esta razón, hizo un llamado a hacer un uso más eficiente de la energía, a fin de afrontar este evento climático, que podría extenderse durante todo el primer semestre de 2027.
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La participación de los embalses se distribuyó de la siguiente manera al 31 de octubre de 2026: Antioquia, 35,88 %; la región central, 33,83 %; la región oriental, 24,64 %; Valle, 3,33 %; Caldas, 1,42 %, y Caribe, 0,9 %.
En total, en octubre se generaron 7.522,42 gigavatios hora (GWh). El promedio de generación de energía fue de 242,66 gigavatios hora -día, 3,78 % menos frente a la generación de septiembre de 2026, que se ubicó en 252,19 gigavatios hora-día.
La generación hidráulica tuvo una participación superior a 85 % en octubre de 2026, pero registró una variación negativa de 9,87 %. A esta le siguió la generación solar, con una participación de 12 % y una variación negativa de 8,21 %.
Por detrás de estas fuentes se ubicó la biomasa, con una participación de 1,97 % y un crecimiento anual de 9,8 %. Le siguió la generación eólica (energía producida con viento), con una participación de 0,26 % y una variación negativa de 20,09 %.
En cuanto a las fuentes no renovables o fósiles, el carbón tuvo una participación de 25,4 % y registró una disminución de 20,79 % en su generación. El gas importado alcanzó una participación de 48,7 % y aumentó 10,88 %. Por su parte, el gas nacional tuvo una representatividad de 10,04 % y una variación al alza de 22,3 %. Finalmente, los combustibles líquidos representaron 15,86 % y registraron una variación de 89,81 %.
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