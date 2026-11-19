El banco Revolut, que está a meses de convertirse en un nuevo actor del sistema financiero colombiano, estima que el país puede convertirse en el mercado con la mayor lista de espera de usuarios al momento de iniciar operaciones, lo que representaría un hito en su crecimiento global.
Esta expectativa viene impulsada por el crecimiento del interés que ha despertado la fintech antes de su apertura oficial en el país, luego de cumplir con los trámites regulatorios. Actualmente, más de 200.000 usuarios esperan la apertura de Revolut y podría crecer hasta 350.000 interesados antes de abrir operaciones.
“Creo que vamos a llegar al momento del lanzamiento con la lista de espera más grande”, reveló a Valora Analitik Carlos Urrutia, general manager of international expansion de Revolut.
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Por su parte, Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento de Revolut para el sur de Europa y América Latina, afirmó que los datos avalan esta expectativa: “Al ritmo que estamos creciendo podemos evidenciar que hay mucho apetito. Los datos lo avalan, en Colombia han entrado muchas fintech, pero ser un jugador global nos da una sensación de presencialidad en los mercados en los que entramos”.
Zunzunegui explicó que, hasta ahora, México tiene la lista de espera más numerosa, pero destacó el ritmo de crecimiento que están observando en el mercado colombiano.
En este país, por ejemplo, dos de cada diez personas conocían la marca antes de su lanzamiento. Ocho meses después, la proporción se acercaba a tres de cada diez en ocho meses desde su lanzamiento. “Comenzamos a operar como si lleváramos años haciéndolo”, agregó.
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Las claves del posicionamiento global de Revolut
Al ser consultados los voceros sobre su fortaleza entre los usuarios, Urrutia destacó que “venimos de 40 países en los que los países hablan bien de nosotros y eso genera un efecto de red muy poderoso.
Señaló que los vínculos de las personas con Europa, por estudios, familiares o amigos que viven allí, también ayudan a extender el reconocimiento de la plataforma en América Latina.
“Ese efecto de red permite que la marca llegue a nuevos mercados con un nivel de conocimiento previo al inicio de sus operaciones”, completó.
A pesar de este crecimiento acelerado, la compañía cree que una base más amplia de usuarios no necesariamente implica un menor ritmo de expansión. Por el contrario, considera que una mayor penetración puede acelerar las recomendaciones y reducir el costo de adquisición de clientes.
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Zunzunegui dijo que, a medida que aumenta el número de clientes también crecen las posibilidades de que más personas recomienden el producto. Esto fortalece el reconocimiento de marca y puede reducir el costo de atraer nuevos usuarios.
“Con base al valor que nos aporta un cliente, podemos entender qué capacidad tiene de hablar de nosotros”, agregó, al explicar que los grupos de usuarios jóvenes tienen mayor probabilidad de difundir los servicios del banco.
A manera de ejemplo, se mencionó el mercado de Portugal, donde Revolut tiene cerca de tres millones de clientes en una población de aproximadamente diez millones de habitantes.
Con una penetración cercana al 30%, el país sigue siendo uno de los mercados de mayor crecimiento de la compañía en Europa, en términos proporcionales a su población.
La regulación bancaria, parte de la estrategia
La expansión de Revolut depende, entre otros factores, de la disposición de los reguladores para otorgar nuevas licencias bancarias o de la posibilidad de adquirir una entidad existente.
Los ejecutivos explicaron que en América Latina han encontrado, en general, apertura a la concesión de nuevas licencias, sujeta a las evaluaciones prudenciales correspondientes, distinto otros países, donde las autoridades promueven la adquisición de entidades de menor tamaño.
También señalaron que operar bajo el estándar de regulación prudencial de los bancos forma parte de su estrategia para generar confianza entre los supervisores y los clientes.
La expectativa de que Colombia alcance la mayor lista de espera antes del lanzamiento refleja el interés que la compañía dice estar observando en el país.