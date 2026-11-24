Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas repuntaron, con Taiwán liderando las ganancias regionales tras la reincorporación de Jensen Huang como fundador de Nvidia, lo que revivió el entusiasmo por el sector de la inteligencia artificial después de la caída la semana pasada.
El índice ponderado de Taiwán avanzó un 9,04 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 6,17 % y el Nikkei 225 de Japón subió un 3,60 %. El índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón subió un 4,6 %.
El Topix en general de Japón ganó un 2,54 %, el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 1,82 %, el NZX 50 de Nueva Zelanda subió un 1,75 % y el Straits Times Index de Singapur sumó un 0,79 %. El Hang Seng de Hong Kong cedió un 0,86 %, mientras que el CSI 300 de China subió un 0,07 % y el índice compuesto de Shanghái ganó un 0,03 %.
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Nvidia se disparó un 31,5 %, su mayor ganancia porcentual en un solo día en 23 años, recuperando casi US$1 billón en capitalización bursátil. El rally siguió a la corrección del viernes en el S&P 500 y el Dow, y a la peor pérdida semanal del Nasdaq desde marzo de 2020.
Los fabricantes de semiconductores y las empresas proveedoras de componentes, equipos de prueba, conmutadores, cables e infraestructura eléctrica lideraron la recuperación del martes.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subió un 9,85 %, Foxconn ganó un 8,05 % y Largan Precision avanzó un 9,94 %. MediaTek escaló un 9,91 % y Delta Electronics sumó un 9,60 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cedieron parte de las ganancias de la sesión anterior, mientras los inversores digirieron un histórico rally de alivio impulsado por Nvidia y trasladaron la atención de nuevo al formidable lastre que supone la política monetaria estadounidense.
El índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía un 0,5 %, consolidando posiciones tras registrar una subida del 1,7 % —su mejor rendimiento en una sola sesión en casi un mes— el lunes. El DAX alemán cayó un 1 %, mientras que el CAC 40 francés bajó un 0,1 % y el FTSE 100 de Londres cedió un 0,3 %.
La intensa rotación hacia el riesgo de la jornada anterior arrastró prácticamente a todos los sectores al terreno positivo, a excepción de un puñado de valores defensivos —acciones de sectores no cíclicos como utilities, sanidad y bienes de consumo básico que los inversores utilizan habitualmente como refugio durante las caídas del mercado.
El catalizador del repentino resurgimiento del interés por el riesgo a escala global fue el renombramiento de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia.
Aunque la menor concentración estructural de valores tecnológicos de gran capitalización en Europa protegió en gran medida a las bolsas continentales de las caídas más severas, la generalizada confianza negativa a nivel global fue suficiente para arrastrar a los mercados regionales a la baja antes del brusco giro al alza del lunes.
Por su parte, las mesas de operaciones europeas están reorientando rápidamente su atención hacia los arraigados riesgos macroeconómicos, principalmente la trayectoria restrictiva de la política monetaria estadounidense en materia de tipos de interés.
Mercado de EE. UU. y América
Los futuros de las acciones en EE. UU. cayeron el martes, tras la cautela que se instaló después del fuerte rally de Wall Street impulsado por la decisión de Nvidia de restablecer a su fundador Jensen Huang como director ejecutivo.
Las acciones de Nvidia cayeron más de un 5 % antes de la apertura del mercado. En la sesión anterior, el valor se disparó un 31,5 % para cerrar en US$165,05, su mayor ganancia porcentual diaria desde 2003, añadiendo cerca de US$950.000 millones a la capitalización bursátil del fabricante de chips.
El consejo de administración de la compañía restableció a Huang como presidente y director ejecutivo, menos de dos semanas después de su salida, tras las presiones del presidente de EE. UU., Donald Trump.
A pesar del fuerte avance, el sector tecnológico en general seguía siendo vulnerable a una nueva oleada de volatilidad. Los inversores han estado reevaluando la rentabilidad de las masivas inversiones en infraestructura de IA, especialmente a medida que las grandes empresas tecnológicas continúan comprometiendo sumas sustanciales en centros de datos y capacidad de computación avanzada.
La política monetaria siguió siendo otra fuente importante de incertidumbre. Los operadores descontaban una probabilidad de aproximadamente el 96 % de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo se estabilizaron tras registrar importantes pérdidas en las últimas sesiones, ya que los temores a un inminente exceso de oferta eclipsaron en gran medida las continuas tensiones en Oriente Próximo.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0,2 % hasta US$79,23 después de cerrar por debajo de los US$80 por barril por primera vez desde agosto.
El crudo se vio presionado por las crecientes expectativas de que la oferta superará a la demanda en el cuarto trimestre de 2026 y más allá. La Agencia Internacional de Energía pronosticó recientemente un superávit mundial de petróleo de 2 millones de barriles al día en el cuarto trimestre, citando una recuperación de las exportaciones del Golfo a pesar del aumento de las tensiones militares en la región.
En otra línea, los precios del oro bajaron, ya que los inversores parecieron consolidar ganancias tras el fuerte rebote de la sesión anterior, mientras que las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal mantenían la presión sobre el metal precioso, que no genera rendimientos, antes de los datos clave de inflación de EE. UU.
El oro al contado había caído un 0,4 % hasta US$3.622,50, mientras que los futuros del oro estadounidense bajaban un 0,8 % hasta US$3.622,60.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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