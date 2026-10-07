Salario mínimo en Colombia

Salario mínimo en Colombia del 2027 se definiría solo teniendo en cuenta estas variables

El salario mínimo en Colombia del 2027 se empezará a definir en las próximas semanas.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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El gobierno De la Espriella y los empresarios, dos de las tres partes clave de la mesa de negociación del salario mínimo en Colombia, han dado a conocer sus primeras posturas sobre el ajuste que debería aplicarse el próximo año.

La posición del Gobierno, expresada en este caso por el Ministerio de Hacienda, es que el ajuste salarial se base en variables técnicas: la variación de la inflación y el dato de productividad laboral.

Salario mínimo en Colombia
FOTO. Collage Valora Analitik

Por su parte, los empresarios consideran que definir de esta manera el salario mínimo en Colombia permite preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, proteger el empleo.

Tras el aumento del 23 % decretado este año por el Gobierno anterior, algunos empresarios han tenido que congelar sus nóminas o incluso eliminar puestos de trabajo. A su vez, el Banco de la República señala esa decisión como una de las causas de que la inflación haya sido considerablemente más alta de lo previsto.

Factores determinantes para el salario mínimo en Colombia de 2027

Sobre esta base, y ante la previsión de que la inflación del país se sitúe alrededor del 7 % en 2026, el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año podría acercarse al 8 %, tras sumar un punto correspondiente a la productividad laboral.

Aún falta conocer la propuesta de las centrales obreras del país, que, cabe recordar, suelen solicitar un ajuste sustancialmente mayor que la inflación.

edad de pensión en colombia
Foto: Grupo Argos

Recomendado: La condición que puso el gobierno De la Espriella para definir el aumento del salario mínimo del 2027

Finalmente, el ajuste del auxilio de transporte podría ser distinto al del salario mínimo: incluso podría ser menor o, como ocurrió el año anterior, mayor que el incremento del pago mínimo de los trabajadores.

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