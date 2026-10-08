Ante el Consejo de Estado, Fenalco volvió a solicitar la suspensión del decreto mediante el cual el gobierno del expresidente Petro decidió aumentar en un 23 % el salario mínimo de 2026.
De acuerdo con empresarios y expertos, la decisión fue desproporcionada, generó impactos muy complejos para las empresas y tuvo efectos sobre la inflación.
En su momento, ese decreto fue suspendido, mientras el Gobierno anterior defendía los argumentos que sustentaron su decisión sobre el ajuste del salario mínimo en Colombia para ese año.
Sin embargo, según Fenalco, el decreto desconoció parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996, así como disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, entre ellas la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.
Esto pide Fenalco frente a lo ya pagado tras el aumento del 23 % del salario mínimo en Colombia
“El gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador. La fijación del salario mínimo en Colombia está sujeta a reglas que deben cumplirse”, se lee en el documento divulgado por Fenalco.
La carta al Consejo de Estado agrega que ese desconocimiento constituye una razón suficiente para que el alto tribunal no solo suspenda, sino que también anule el decreto.
“Solicitamos el restablecimiento de la legalidad, con plena protección de los trabajadores”, señala la carta enviada por Jaime Cabal, presidente de Fenalco.
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Uno de los puntos más importantes de la solicitud es que la nulidad del decreto sobre el salario mínimo en Colombia “no implica devolver salarios ni desconocer derechos adquiridos. Existe un precedente del propio Consejo de Estado que permite preservar las situaciones jurídicas consolidadas”, añadió Cabal.