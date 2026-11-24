La Gobernación del Meta, ubicada en el parque central de Villavicencio, fue blanco de un ataque con explosivos durante la noche del lunes 23 de noviembre.
La Secretaría de Salud departamental confirmó que 22 personas resultaron lesionadas, entre ellas cinco vigilantes de las instalaciones. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales ni han identificado a los responsables.
Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Varios recibieron atención en la Clínica Primavera, ocho en el Hospital Departamental, tres en la Clínica Trauma y uno en Servimédicos. Otros fueron atendidos en los centros de salud Esperanza y Barzal.
¿Qué dijeron el presidente y la gobernadora del Meta?
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el ataque a través de su cuenta de X y aseguró que estaba a la espera de los reportes oficiales.
«Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales», escribió inicialmente el mandatario.
Posteriormente, atribuyó el atentado al narcoterrorismo y descartó la posibilidad de abrir espacios de negociación con estos grupos armados.
«El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo», agregó.
Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que la respuesta institucional será firme y que se encuentra coordinando las acciones de atención y seguridad junto con el Ejército y la Policía.
«Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y será firme, inmediata y contundente», manifestó.
La mandataria señaló que la prioridad es evitar nuevos ataques, proteger a la población, esclarecer lo ocurrido y garantizar que el atentado no quede impune. Asimismo, negó haber recibido amenazas antes del ataque.
Defensoría del Pueblo rechazó el atentado
Tras lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo rechazó el uso de explosivos en zonas urbanas y expresó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y del departamento del Meta.
La entidad advirtió que este tipo de acciones afectan directamente la vida y la integridad de la población civil, por lo que pidió fortalecer las medidas de prevención y protección.
También exigió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y cesar las acciones contra la población y los bienes civiles.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y adoptar medidas que impidan que se repitan ataques de esta naturaleza.
Por ahora, no se conoce qué grupo o estructura criminal estaría detrás del atentado. Tampoco se ha entregado un balance oficial de los daños materiales ocasionados por la explosión, que afectó tanto la sede de la Gobernación como varias fachadas de inmuebles cercanos.
Ministerio de Defensa rechazó el atentado en Villavicencio
El Ministerio de Defensa también rechazó el ataque con explosivos contra la Gobernación del Meta y aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegaron sus capacidades operativas y de inteligencia en la zona para dar con los responsables.
La cartera calificó el atentado como un acto cobarde y advirtió que el uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano puso en grave riesgo a la población civil y afectó bienes protegidos.
«Es un acto cobarde que vulnera flagrantemente los derechos humanos y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)», señaló el Ministerio.
Asimismo, aseguró que las autoridades irán tras los autores materiales e intelectuales del ataque y manifestó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio, las autoridades departamentales y la población del Meta.
Por su parte, el ministro de Defensa reiteró el rechazo al atentado y descartó cualquier posibilidad de negociación con estructuras narcoterroristas que atenten contra la población.
«El Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país. No habrá diálogos ni concesiones con estructuras narcoterroristas que atenten contra la vida de los colombianos», afirmó.
El funcionario agregó que la respuesta de la Fuerza Pública será firme y se mantendrá dentro del marco de la Constitución y la ley, con el objetivo de perseguir a los responsables, proteger a la población y garantizar la seguridad.