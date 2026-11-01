Tesla en Colombia ya supera en ventas a modelos muy reconocidos de Renault, Kia y Mazda

La venta de carros en Colombia sigue fortaleciéndose, y el segmento de los eléctricos e híbridos ofrece importantes oportunidades para estimular el interés de los consumidores. En este contexto, Tesla compite en el mercado colombiano, donde ya registra resultados destacados.
De acuerdo con el más reciente informe conjunto de la ANDI y Fenalco, se matricularon 4.603 vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento del 120,2 % frente al mismo mes de 2025.
En ese sentido, Tesla se posiciona como una de las marcas que más ganan participación de mercado, incluso por encima de firmas con tradición en el país, como Renault, Kia, Mazda o Chevrolet.
Así le va a Tesla en la venta de carros en Colombia
Según el documento, entre enero y octubre, los cinco primeros lugares en matrículas en el país correspondieron a las siguientes líneas: Tesla Model Y, con el 5,5 % del mercado; Renault Duster, con el 3,7 %; Kia K3, con el 3,2 %; Mazda CX-30, con el 2,7 %; y Kia Picanto, con el 2,7 %.
Explica el informe que “estas cinco líneas representaron el 17,8 % del total matriculado en lo que va corrido de 2026”.
En los primeros 10 meses del año, el Tesla Model Y acumula 15.265 unidades comercializadas, casi 5.000 más que su inmediato competidor, el Renault Duster, que registra 10.242 unidades en lo corrido de 2026.
En el total de ventas por marcas, la firma de Elon Musk ya ocupa el sexto lugar en el país, con 17.497 unidades comercializadas y una participación del 6,3 % del mercado, todavía lejos de las 36.204 unidades de Kia.
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Los gremios locales han señalado que, en la medida en que se siga impulsando el mercado de carros eléctricos en el país, cada vez más empresas llegarán para explorar oportunidades de producción local.