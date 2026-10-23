Tesla ofrece financiación al 0 % para sus carros Model 3 y Model Y en Colombia

Tesla anunció una nueva oferta de financiación en Colombia que permitirá adquirir sus vehículos eléctricos Model 3 y Model Y con una tasa de interés del 0 %, como parte de una estrategia comercial dirigida a impulsar las ventas durante los últimos meses de 2026.
La compañía estadounidense informó este viernes, a través de su cuenta oficial de Tesla Latinoamérica en X, que el beneficio estará disponible para vehículos entregados antes del 31 de diciembre de 2026.
El anuncio representa una alternativa para quienes estén considerando comprar un carro eléctrico, pues una tasa del 0 % permite reducir los intereses asociados a la financiación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para acceder a la oferta.
No obstante, la publicación no especifica el porcentaje de cuota inicial, los plazos de financiación, el monto máximo financiable ni las posibles comisiones y otros costos asociados al crédito.
¿Qué modelos de Tesla tendrán financiación al 0 % en Colombia?
La oferta anunciada por Tesla contempla dos de los vehículos que actualmente comercializa en el mercado colombiano: el Model 3 y el Model Y.
El Tesla Model 3 es un sedán completamente eléctrico, diseñado para ofrecer autonomía, eficiencia energética y tecnologías de asistencia al conductor. Dependiendo de su configuración, puede alcanzar hasta 660 kilómetros de autonomía, según el ciclo de homologación WLTP.
Por su parte, el Tesla Model Y es una camioneta SUV eléctrica que ofrece mayor espacio interior y capacidad de carga. Algunas de sus versiones alcanzan hasta 600 kilómetros de autonomía WLTP.
Ambos vehículos hacen parte de la estrategia comercial de la compañía en Colombia, donde Tesla ofrece sus modelos mediante su plataforma digital y dispone de alternativas de financiación a través de entidades bancarias.
¿Hasta cuándo estará disponible la financiación de Tesla?
La compañía estableció el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para la entrega de los vehículos incluidos en la promoción.
Esto significa que los interesados deberán tener en cuenta no solamente el proceso de compra, sino también la disponibilidad de inventario y los tiempos de entrega correspondientes a cada configuración.
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De acuerdo con la información publicada por Tesla en su sitio oficial para Colombia, la empresa trabaja con Santander y otras entidades financieras para facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de sus vehículos.
Sin embargo, todavía es necesario conocer las condiciones particulares de esta campaña para determinar qué versiones califican, cuáles son los requisitos de aprobación y durante cuánto tiempo se aplicará la tasa anunciada.