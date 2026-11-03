Ingresaron 42 proyectos de generación eléctrica al sistema colombiano en el tercer trimestre: la mayoría fueron solares

Los más recientes datos del mercado eléctrico colombiano revelaron que durante el tercer trimestre de 2026 ingresaron 42 proyectos de generación al sistema, con una capacidad total de 698,2 megavatios (MW). Las iniciativas se ubicaron en La Guajira, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.
Del total de proyectos, 39 correspondieron a energía solar, con una capacidad de 607,32 megavatios. Les siguió la generación térmica, con 81 megavatios distribuidos en dos proyectos, y la hidráulica, con 9,9 megavatios correspondientes a una iniciativa.
Los datos, revelados por el operador del mercado eléctrico XM, también mostraron que, al 30 de septiembre de 2026, la participación de cada tecnología en la generación eléctrica colombiana se distribuía de la siguiente manera: hidráulica, 59,7 %; térmica, 28,8 %; y solar, 11,5 %.
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De otro lado, a esa misma fecha había 140 proyectos en pruebas iniciales, que sumaban una capacidad de 1.147,97 megavatios. De estos, 133 correspondían a generación solar, tres a eólica, tres a térmica y uno a hidráulica.
Estas iniciativas se concentraban en departamentos como Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Cesar, Meta, Atlántico y Sucre, entre otros.
Proyectos de transmisión eléctrica en Colombia
En cuanto a los proyectos de transmisión, durante el tercer trimestre de 2026 se declararon cinco iniciativas que se incorporaron al sistema. La primera se ubicó en Santa Marta y corresponde a Termocol-La Guajira, de 220 kilovoltios, de ISA. La segunda es una iniciativa de 500 kilovoltios en la subestación Nueva Esperanza, de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La tercera corresponde a Enel y consiste en la instalación del segundo transformador Nueva Esperanza. El proyecto busca fortalecer el abastecimiento de energía en el oriente del país y mejorar la transferencia eléctrica en las redes regionales.
Por otra parte, Caribemar de la Costa declaró en operación comercial el segundo transformador de la subestación La Marina, de 66 kilovoltios. Asimismo, EPM adelantó la ampliación de la capacidad de transformación de la subestación Caucheras, de 110 kilovoltios, expresó XM.
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Con estas iniciativas, el regulador del mercado indicó que se busca diversificar las fuentes de generación de energía y fortalecer las redes de transmisión.
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