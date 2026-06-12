Relevante | Fitch bajó la calificación de ETB con observación negativa; hay riesgo de refinanciamiento prolongado

La calificadora de riesgo Fitch bajó la calificación nacional de largo plazo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a ‘A+(col)’ desde ‘AA–(col)’ y colocó todas las calificaciones en Observación Negativa.
La baja en las notas crediticias de la ETB incluye también las calificaciones de internacionales de riesgo de emisor (IDR) de largo plazo en monedas extranjera y local a ‘BB–’ desde ‘BB’.
Según se explicó, la observación negativa refleja los retrasos en el refinanciamiento de la deuda de ETB y el debilitamiento de su flexibilidad financiera.
Fitch destacó que la compañía negoció un acuerdo de suspensión temporal con sus acreedores bancarios mientras busca un préstamo sindicado para refinanciar su deuda.
“ETB debe completar este proceso antes de finales de julio de 2026. El incumplimiento en completar el proceso de refinanciamiento podría llevar a una baja de múltiples escalones debido a una menor flexibilidad financiera”, se advierte.
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Consideraciones de Fitch
La caja totalizó en $38.765 millones a marzo de 2026, de los cuales, $25.698 millones estaban restringidos, en comparación con la deuda de corto plazo de $280.449 millones.
Los pagos de intereses relacionados con la deuda bancaria y la obligación de dividendos con el distrito de Bogotá de aproximadamente $38.000 millones en el segundo trimestre de este año presionan aún más la liquidez.
Además, la calificadora espera que el Flujo de Fondos Libre (FFL) de ETB se mantenga negativo durante el horizonte de calificación, con márgenes de aproximadamente -2,0 % a -2,5 % de los ingresos.
Fitch proyecta que la intensidad de inversiones de capital (Capex) disminuya a alrededor de 15 % de los ingresos, desde un pico de 30 %, tras la finalización del despliegue de red de la compañía.
“ETB ahora se enfoca en Capex de mantenimiento y crecimiento en servicios de TI, que requieren menor inversión. Los supuestos de la agencia incluyen pagos de solo intereses sobre la deuda bancaria y dividendos al distrito de Bogotá en 2026 y 2027, así como un pago de $90.000 millones a Comcel (Claro) de 2025 a 2028”, dijo la firma.
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Otras expectativas de la calificadora
Fitch además espera que la posición competitiva de ETB se mantenga bajo presión, a medida que los operadores integrados Claro y Tigo impulsan estrategias para retener y crecer suscriptores en Bogotá.
ETB es el cuarto operador de banda ancha fija más grande de Colombia con alrededor de 6 % de participación de mercado y ocupa el tercer lugar en Bogotá, después de Claro y Coltel, con aproximadamente 23 % de participación en banda ancha. La compañía lidera la fibra hasta el hogar (FTTH; fiber to home) en la ciudad, con alrededor de 40 % de los suscriptores residenciales.
Fitch espera que el apalancamiento bruto y neto se mantengan en aproximadamente 2,0x y 1,9x, respectivamente, en el mediano plazo, con el flujo de caja operativo (CFO) menos Capex sobre deuda ubicándose en territorio neutral a positivo.
También estima que el servicio a negocios, mayorista, gobierno y centros digitales representen aproximadamente 55 % de los ingresos de 2026, con un crecimiento promedio anual superior al 5 % durante el horizonte de calificación.