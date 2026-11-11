De la Espriella anunció recursos para damnificados, mientras Congreso reclama respuestas al Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Fondo Milagro avanza en un programa de intervenciones por $624.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.
Durante un pronunciamiento en Roldanillo, Valle del Cauca, el presidente explicó que los recursos se destinarán a la reconstrucción de viviendas, la recuperación de inmuebles afectados y el apoyo a pequeños y medianos empresarios.
En materia habitacional, el programa contempla la construcción de 834 casas nuevas y el mejoramiento de otras 3.504 viviendas, para un total de 4.338 hogares con soluciones habitacionales. De estas últimas, 1.628 están en Chocó, 939 en Risaralda, 536 en Caldas y 401 en Valle del Cauca.
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También se proyecta la intervención de 450 inmuebles en Roldanillo que requieren demolición por razones de seguridad. En materia económica, el Fondo avanza en la entrega de 920 subsidios a pequeños y medianos empresarios por $4.600 millones y abrió una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de $36.000 millones.
Adicionalmente, el mandatario entregó un balance de los recursos autorizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que superan los $347.416 millones para apoyos económicos a damnificados.
Según el reporte, Risaralda concentra más de $108.000 millones, Valle del Cauca cerca de $87.000 millones, Cali $65.000 millones, Quindío $36.000 millones, Chocó $25.000 millones, Caldas $20.000 millones, Antioquia más de $1.328 millones y Cauca cerca de $1.300 millones.
Gerente del Fondo Milagro no asistió al Congreso
La presentación de estas cifras coincidió con una citación al gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, ante la Comisión Accidental Bicameral. El funcionario presentó una excusa el 11 de noviembre para no participar en la sesión, argumentando que acompañaría al presidente Abelardo de la Espriella a un evento.
La ausencia se produce después de que su última intervención en el recinto fuera fuertemente cuestionada por los congresistas, en medio de las preocupaciones sobre la atención a las familias damnificadas y la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción.
Aunque Uribe no acudió a la sesión, remitió un documento de 11 páginas con respuestas a los requerimientos de la comisión. Entre los datos reportados, señaló que el Fondo Milagro tiene $624.656 millones aprobados, pero solamente registra $7.440 millones en procesos contractuales, equivalentes al 1,19 % de ese monto.
Sobre la capacidad operativa de la entidad, indicó que puede contar con una planta de hasta 130 cargos, aunque actualmente tiene 26 personas vinculadas, incluido el gerente, mediante contratos a término indefinido.
En cuanto a vivienda, informó que hay $35.000 millones proyectados para adquirir vivienda nueva. También reportó 188 documentos de otorgamiento de beneficios suscritos y otras 283 familias en proceso de verificación para acceder a las ayudas.
La excusa y el informe fueron trasladados formalmente a los integrantes de la comisión por sus coordinadores, la senadora Norma Hurtado Sánchez y el representante Juan Manuel Londoño Jaramillo.
Por ahora hay malestar entre los congresistas por la excusa del gerente, el avance de la ejecución contractual, la capacidad administrativa del Fondo y los tiempos para que los recursos anunciados.