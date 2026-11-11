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Felipe Márquez dejará la presidencia de Acción Fiduciaria tras casi dos años en la compañía

La salida se acordó con la Junta Directiva, que adelantará la búsqueda de su reemplazo. Márquez volverá a dirigir su consultora Elemento.

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Felipe Márquez, presidente de Acción Fiduciaria. Foto: Acción Fiduciaria.
Felipe Márquez, presidente de Acción Fiduciaria. Foto: Acción Fiduciaria.

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Felipe Márquez Robledo dejará la presidencia de Acción Fiduciaria el 15 de enero de 2027. Después de casi dos años al frente de la entidad, volverá a dirigir Elemento, su firma de consultoría en estrategia, comunicaciones y asuntos corporativos.

Según la compañía, la decisión se tomó de común acuerdo con la Junta Directiva. Mientras se adelanta el proceso de búsqueda y selección del nuevo presidente, Márquez seguirá en el cargo con todas sus funciones hasta la fecha de salida.

Logo Acción Fiduciaria
Logo de Acción Fiduciaria. Foto: Tomada de la web de Acción Fiduciaria.

Su paso por Acción Fiduciaria

Márquez asumió la presidencia el 1 de mayo de 2025. Durante su gestión, la fiduciaria actualizó su plataforma tecnológica y recibió de Value and Risk Rating la calificación AAA, la más alta de la escala de esa calificadora.

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Pablo Trujillo Tealdo, presidente de la Junta Directiva, afirmó que el trabajo de Márquez “ha contribuido a impulsar iniciativas importantes para la modernización de la compañía y el fortalecimiento del negocio”.

Por su parte, el presidente saliente dijo que durante su periodo la entidad avanzó en iniciativas estratégicas que “seguirán dando resultados en los próximos años”.

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