Felipe Márquez Robledo dejará la presidencia de Acción Fiduciaria el 15 de enero de 2027. Después de casi dos años al frente de la entidad, volverá a dirigir Elemento, su firma de consultoría en estrategia, comunicaciones y asuntos corporativos.
Según la compañía, la decisión se tomó de común acuerdo con la Junta Directiva. Mientras se adelanta el proceso de búsqueda y selección del nuevo presidente, Márquez seguirá en el cargo con todas sus funciones hasta la fecha de salida.
Su paso por Acción Fiduciaria
Márquez asumió la presidencia el 1 de mayo de 2025. Durante su gestión, la fiduciaria actualizó su plataforma tecnológica y recibió de Value and Risk Rating la calificación AAA, la más alta de la escala de esa calificadora.
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Pablo Trujillo Tealdo, presidente de la Junta Directiva, afirmó que el trabajo de Márquez “ha contribuido a impulsar iniciativas importantes para la modernización de la compañía y el fortalecimiento del negocio”.
Por su parte, el presidente saliente dijo que durante su periodo la entidad avanzó en iniciativas estratégicas que “seguirán dando resultados en los próximos años”.
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