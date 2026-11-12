El presidente Abelardo de la Espriella ordenó reversar los altos salarios de los directivos del Fondo Milagro -entidad encargada de liderar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto-, al señalar que dichas asignaciones no fueron autorizadas y contradicen la política de austeridad de su administración.
A través de sus redes sociales, el mandatario calificó las remuneraciones divulgadas como un «despropósito» y advirtió que en su gobierno todos los funcionarios y colaboradores se encuentran de forma permanente en período de prueba, anunciando que en las próximas horas dará a conocer las medidas correctivas correspondientes.
«Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato», dijo el jefe de Estado.
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El mandatario sostuvo que la entidad ha iniciado en tiempo récord las labores de entrega de viviendas, subsidios y demoliciones necesarias para la reconstrucción, y enfatizó que no permitirá que «decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias» a sus instrucciones empañen la gestión del organismo.
Medidas correctivas y freno a altos salarios de los directivos del Fondo Milagro
En su mensaje, el presidente recalcó que ningún integrante del Ejecutivo cuenta con cargos asegurados frente a actuaciones que se aparten de las directrices presidenciales sobre el manejo del gasto público.
«Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones», puntualizó el gobernante.
El presidente precisó que las determinaciones administrativas para ajustar la estructura salarial del Fondo Milagro y establecer eventuales responsabilidades serán comunicadas oficialmente en el transcurso de las próximas horas.
La polémica comenzó tras una revelación de una congresista, quien reveló que los altos directivos del Fondo Milagro tienen asignaciones salariales de más de $30 millones mensuales, tras recibir una respuesta a un derecho de petición.