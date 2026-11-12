BTG Pactual tuvo una utilidad neta de US$1.000 millones en el tercer trimestre de 2026, 17 % más que en el mismo periodo de 2025 y un nuevo récord para el banco brasileño, que también reportó ingresos totales de US$2.100 millones, con un aumento de 14 %.
El retorno sobre el patrimonio (ROE) cerró el trimestre en 26,4 %, y los activos bajo gestión y administración del banco superaron los US$540.000 millones.
Con este resultado, la utilidad neta acumulada entre enero y septiembre creció 26 % hasta US$2.900 millones, mientras que los ingresos subieron 20 % y llegaron a US$6.000 millones.
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Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual, señaló que el modelo del banco le ha permitido crecer en distintos ciclos: “La diversificación de nuestros negocios, respaldada por un balance sólido y una gestión disciplinada de riesgos, nos permite manejar distintos entornos macroeconómicos y capturar oportunidades a lo largo de los ciclos de mercado”.
Ingresos por crédito corporativo de BTG Pactual crecieron 28,4 %
El área de crédito corporativo y banca empresarial (Corporate Lending & Business Banking) tuvo ingresos récord de US$534 millones, 28,4 % más que un año atrás.
Su cartera de crédito creció 22,3 % con la consolidación de HSBC Uruguay y con esa operación los préstamos fuera de Brasil pasaron a representar cerca del 25 % del total.
En gestión patrimonial y banca personal (Wealth Management & Personal Banking) los ingresos también fueron récord, con US$303 millones y un alza anual de 15 %. El negocio de administración de activos (Asset Management) tuvo ingresos de US$156 millones, 8,1 % más que en 2025.
La banca de inversión generó US$80 millones, en línea con el trimestre anterior y la emisión de deuda siguió siendo su principal fuente de ingresos. El índice de solvencia del banco cerró el periodo en 16,3 %.
Durante el trimestre, BTG Pactual cerró la compra de HSBC Uruguay y recibió la autorización regulatoria para operar como banco en Perú dentro de su estrategia de expansión en las Américas.